  Добри новини за Левски и Веласкес

Добри новини за Левски и Веласкес

  10 яну 2026 | 09:32
Десният защитник на Левски Алдаир е с добри показатели след първите тренировки в турския курорт Белек, пише “Тема спорт”. Десният бранител издържа на натоварванията и продължава да се готви наравно със своите съотборници. Португалецът претърпя операция на коляното в края на миналата година. Интервенцията бе наложителна и се извърши в столична клиника. Очакваше се, че 26-годишният футболист ще се възстановява около месец, но той започна подготовка още на 4 януари.

Боримиров каза за селекцията и отсече: Левски е изряден, очакваме удари под кръста

През есента Алдаир изигра 18 двубоя във всички турнири, в които се отчете с две асистенции. В началото на сезона португалецът бе ползван от Хулио Веласкес в евротурнирите, докато Оливер Камдем бе предпочитан за мачовете в efbet Лига. В края на годината дори треньорът постави Алдаир в ролята на крило.

Добрата новина за испанския специалист е, че в тима няма проблеми с контузии. В първите дни от подготовката Светослав Вуцов и Мустафа Сангаре отсъстваха заради грип, но и двамата вече тренират на пълни обороти.

