Ботев (Пд) прати нигериец в Спартак (Плевен)

Ботев Пловдив прати под наем в Спартак Плевен един от най-перспективните си футболисти. Втородивизионният тим започна зимната си подготовка вчера. Старши треньорът на тима Красимир Бислимов изведе всички играчи на първа тренировка, като сред тях бяха и двете нови попълнения на „синьо-белите“. Това са Шола Аделани и Клейтън Тиесен.

Аделани идва под наем от отбора на Ботев Пловдив. Нигериецът е на 19 години и играе по фланга на атаката. През август той записа два мача за националния отбор на Нигерия по време на турнира African Nations Championship, на който отборите от този континент са съставени от млади и талантливи футболисти, които играят в местните първенства на своите страни.

Другото име е познато за българския футбол. Тиесен е бразилец, на 22 години, и играе като дефанзивен полузащитник. Той е в България от зимата на 2025 година, като през пролетта игра за Черноломец Попово, а тази есен беше част от Бдин Видин, откъдето пристига в Спартак.

Очакват се още няколко играчи, които да подсилят отбора от Плевен преди старта на пролетния дял от шампионата във Втора лига.