Душан Косич: Преди подобен мач никой не се нуждае от допълнителна мотивация

Старши треньорът на Локомотив (Пловдив) Душан Косич сподели мнението си преди задаващото се градско дерби с Ботев. Двубоят е насрочен за събота (01 ноември) от 14:45 часа на "Лаута".

"Преди подобен мач никой не се нуждае от допълнителна мотивация. Всеки един от нас знае много добре какво означава дербито за Локомотив, за Пловдив, за нашите фенове. Такива двубои винаги са изпълнени със страст, себераздаване и битка до последната минута!

Разчитаме на подкрепата на привържениците ни, които ще създадат неповторима атмосфера на стадиона. Ние ще направим всичко възможно, за да бъдем успешни в събота и да ги зарадваме. Нека това дерби бъде празник за града! Нека покажем уважение към футбола и всички страсти около мача да си останат само и единствено на стадиона", заяви Косич.