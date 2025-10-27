Феновете на Ботев (Пд) изкупиха билетите за дербито на “Лаута”

Феновете на Ботев (Пловдив) изкупиха всички билети, които им бяха отпуснати за предстоящото градско дерби с Локомотив (Пловдив), съобщиха от клуба. Двубоят между двата тима от 14-тия кръг на efbet Лига е на 1 ноември (събота) от 14:45 часа на "Лаута".

Както е известно, от ръководството на Локомотив отпуснаха 1300 билета за привърженици на "канарчетата" за двубоя. Те бяха пуснати в продажба в петък и вече са изчерпани.

Преди сблъсъка с "черно-белите" за Ботев предстои и двубой от 1/16-финалите в турнира за Купата на България. В него играчите на Иван Цветанов гостуват на втородивизионния Спартак (Плевен). Срещата е във вторник от 12:45 часа на Градския стадион в Плевен.