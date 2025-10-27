Популярни
Феновете на Ботев (Пд) изкупиха билетите за дербито на "Лаута"

  • 27 окт 2025 | 22:35
  • 486
  • 0
Феновете на Ботев (Пд) изкупиха билетите за дербито на “Лаута”

Феновете на Ботев (Пловдив) изкупиха всички билети, които им бяха отпуснати за предстоящото градско дерби с Локомотив (Пловдив), съобщиха от клуба. Двубоят между двата тима от 14-тия кръг на efbet Лига е на 1 ноември (събота) от 14:45 часа на "Лаута". 

От Локо (Пловдив) отпуснаха 1300 билета за привържениците на Ботев за предстоящото градско дерби
От Локо (Пловдив) отпуснаха 1300 билета за привържениците на Ботев за предстоящото градско дерби

Както е известно, от ръководството на Локомотив отпуснаха 1300 билета за привърженици на "канарчетата" за двубоя. Те бяха пуснати в продажба в петък и вече са изчерпани. 

Ботев (Пд) си отдъхна за Неделев преди градското дерби с Локомотив
Ботев (Пд) си отдъхна за Неделев преди градското дерби с Локомотив

Преди сблъсъка с "черно-белите" за Ботев предстои и двубой от 1/16-финалите в турнира за Купата на България. В него играчите на Иван Цветанов гостуват на втородивизионния Спартак (Плевен). Срещата е във вторник от 12:45 часа на Градския стадион в Плевен.

