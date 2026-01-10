Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Левски
  3. Стана ясен един от турските отбори, хвърлили око на Макун

Стана ясен един от турските отбори, хвърлили око на Макун

  • 10 яну 2026 | 09:45
  • 125
  • 0

Централният защитник на Левски Кристиан Макун е предлаган от мениджъри на турски клубове. Още в края на миналата година се заговори, че няколко клуба от южната ни съседка са си харесали бранителя, а сега стана ясно, че един от тях е Трабзонспор. Наскоро се появи информация, че този клуб има интерес и към крилото на Славия Кристиян Балов. Причината е задаващата се продажба на бранителя на черноморския тим Арсений Батагов.

Добри новини за Левски и Веласкес
Добри новини за Левски и Веласкес

Малко вероятно е обаче да се стигне до трансфер на Макун през зимата и те ще продължат да наблюдават представянето му със синята фланелка.

В южната ни съседка отбелязват, че силната страна на Макун е при изнасянето на топката и позиционирането му в противниковото наказателно поле. Голям плюс е, че той е бранител със силен ляв крак, както и умението му да играе както като централен защитник, така и в ролята на ляв бранител.

