Стана ясен един от турските отбори, хвърлили око на Макун

Централният защитник на Левски Кристиан Макун е предлаган от мениджъри на турски клубове. Още в края на миналата година се заговори, че няколко клуба от южната ни съседка са си харесали бранителя, а сега стана ясно, че един от тях е Трабзонспор. Наскоро се появи информация, че този клуб има интерес и към крилото на Славия Кристиян Балов. Причината е задаващата се продажба на бранителя на черноморския тим Арсений Батагов.

Малко вероятно е обаче да се стигне до трансфер на Макун през зимата и те ще продължат да наблюдават представянето му със синята фланелка.

В южната ни съседка отбелязват, че силната страна на Макун е при изнасянето на топката и позиционирането му в противниковото наказателно поле. Голям плюс е, че той е бранител със силен ляв крак, както и умението му да играе както като централен защитник, така и в ролята на ляв бранител.