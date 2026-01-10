Димитър Митков се завръща в Спартак (Варна)

Нападателят Димитър Митков ще играе за Спартак (Варна) като преотстъпен от Ботев (Пловдив) до края на сезона. Това е повторно завръщане на юношата на “соколите”, след като през сезон 2024/2025 той игра за морския тим. Тогава Митков се присъедини към отбора от таджикистанския Истиклол.

Спартак (Варна) взе нападател от Трета лига

В хода на кампанията нападателят изигра 16 мача и реализира 3 гола в efbet Лига преди да премине в Ботев. Така Митков се явява като пети нападател в редиците на "соколите" след Георг Стояновски, Даниел Халачев, Колако Джонсън и Петър Принджев, който вчера беше официално представен като ново попълнение.

Пламен Трендафилов