Обявиха съдията за дербито на Пловдив

Съдийската комисия към Българския футболен съюз обяви назначенията за мачовете от предстоящия 14 кръг в efbet Лига. Пловдивското дерби между Локомотив и Ботев ще бъде ръководено от Драгомир Драганов с асистенти Христо Хаджийски и Димо Вълчев.
Мартин Великов ще свири ЦСКА - Монтана, а двубоят между Арда и Левски е поверен на Димитър Димитров. За главен арбитър на срещата Черно море - Лудогорец пък е изпратен Венцислав Митрев.
1 ноември 2025 г., събота, 12:00 ч.
ФУТБОЛЕН КЛУБ ДОБРУДЖА 1919 - ФУТБОЛЕН КЛУБ СПАРТАК 1918
ГС:Волен Валентинов ЧинковАС1:Дениз Пиринов СоколовАС2:Николай Георгиев Попниколов
4-ТИ:Денислав Йорданов СталевВАР:Кристиян Николов КолевАВАР:Георги Димитров Давидов
СН:Георги Генов Нарлев
1 ноември 2025 г., събота, 14:45 ч.
ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926 АД - ПФК Ботев АД
ГС:Драгомир Димитров ДрагановАС1:Христо Пламенов ХаджийскиАС2:Димо Дамянов Вълчев
4-ТИ:Любослав Бисеров ЛюбомировВАР:Красен Иванов ГеоргиевАВАР:Красимир Маргаритов Кръстев
СН:Станислав Георгиев Тодоров
1 ноември 2025 г., събота, 17:30 ч.
ПФК Септември Сф - ПФК Славия 1913
ГС:Георги Милков ГинчевАС1:Георги Йорданов ДойновАС2:Александър Христов Апостолов
4-ТИ:Кристина Георгиева ГеоргиеваВАР:Мариян Георгиев ГребенчарскиАВАР:Стоян Панталеев Арсов
СН:Никола Петров Джугански
2 ноември 2025 г., неделя, 12:45 ч.
ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ ЦСКА ЕАД - ПФК Монтана 1921
ГС:Мартин Живков ВеликовАС1:Мирослав Николаев СимеоновАС2:Живко Руменов Петров
4-ТИ:Георги Георгиев СпасовВАР:Никола Антонов ПоповАВАР:Мартин Иванов Марков
СН:Антон Симеонов Генов
2 ноември 2025 г., неделя, 15:15 ч.
ПФК Арда Кърджали 1924 - ПФК Левски
ГС:Димитър Димитров ДимитровАС1:Дарин Василев ИвановАС2:Георги Любомиров Минев
4-ТИ:Мариян Георгиев ГребенчарскиВАР:Васил Петров МиневАВАР:Станимир Лозанов Тренчев
СН:Радан Василев Мирянов
2 ноември 2025 г., неделя, 17:45 ч.
ПФК ЧЕРНО МОРЕ АД - ПФК Лудогорец 1945
ГС:Венцислав Георгиев МитревАС1:Мартин Емилов ВеневАС2:Петър Велизаров Митрев
4-ТИ:Геро Георгиев ПисковВАР:Стоян Панталеев АрсовАВАР:Любослав Бисеров Любомиров
СН:Георги Крумов Виделов
3 ноември 2025 г., понеделник, 16:00 ч.
ПФК Берое - Стара Загора - ФУТБОЛЕН КЛУБ ЛОКОМОТИВ СОФИЯ 1929 ЕАД
ГС:Тодор Недялков КировАС1:Красимир Атанасов АтанасовАС2:Теодор Пешев Петров
4-ТИ:Георги Димитров ДавидовВАР:Радослав Петров ГидженовАВАР:Денислав Йорданов Сталев
СН:Цветан Георгиев Георгиев
3 ноември 2025 г., понеделник, 18:15 ч.
ПФК Ботев Враца - ФК Централен Спортен Клуб на Армията 1948
ГС:Георги Петров СтояновАС1:Мартин Веселинов МаргаритовАС2:Йордан Петров Петров
4-ТИ:Васил Петров МиневВАР:Станимир Лозанов ТренчевАВАР:Ивайло Красимиров Ненков
СН:Иван Захариев Вълчев