Обявиха съдията за дербито на Пловдив

Съдийската комисия към Българския футболен съюз обяви назначенията за мачовете от предстоящия 14 кръг в efbet Лига. Пловдивското дерби между Локомотив и Ботев ще бъде ръководено от Драгомир Драганов с асистенти Христо Хаджийски и Димо Вълчев.

Мартин Великов ще свири ЦСКА - Монтана, а двубоят между Арда и Левски е поверен на Димитър Димитров. За главен арбитър на срещата Черно море - Лудогорец пък е изпратен Венцислав Митрев.

Ботев (Пд) си отдъхна за Неделев преди градското дерби с Локомотив

1 ноември 2025 г., събота, 12:00 ч.

ФУТБОЛЕН КЛУБ ДОБРУДЖА 1919 - ФУТБОЛЕН КЛУБ СПАРТАК 1918

ГС:Волен Валентинов ЧинковАС1:Дениз Пиринов СоколовАС2:Николай Георгиев Попниколов

4-ТИ:Денислав Йорданов СталевВАР:Кристиян Николов КолевАВАР:Георги Димитров Давидов

СН:Георги Генов Нарлев

1 ноември 2025 г., събота, 14:45 ч.

ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926 АД - ПФК Ботев АД

ГС:Драгомир Димитров ДрагановАС1:Христо Пламенов ХаджийскиАС2:Димо Дамянов Вълчев

4-ТИ:Любослав Бисеров ЛюбомировВАР:Красен Иванов ГеоргиевАВАР:Красимир Маргаритов Кръстев

СН:Станислав Георгиев Тодоров

1 ноември 2025 г., събота, 17:30 ч.

ПФК Септември Сф - ПФК Славия 1913

ГС:Георги Милков ГинчевАС1:Георги Йорданов ДойновАС2:Александър Христов Апостолов

4-ТИ:Кристина Георгиева ГеоргиеваВАР:Мариян Георгиев ГребенчарскиАВАР:Стоян Панталеев Арсов

СН:Никола Петров Джугански

2 ноември 2025 г., неделя, 12:45 ч.

ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ ЦСКА ЕАД - ПФК Монтана 1921

ГС:Мартин Живков ВеликовАС1:Мирослав Николаев СимеоновАС2:Живко Руменов Петров

4-ТИ:Георги Георгиев СпасовВАР:Никола Антонов ПоповАВАР:Мартин Иванов Марков

СН:Антон Симеонов Генов

2 ноември 2025 г., неделя, 15:15 ч.

ПФК Арда Кърджали 1924 - ПФК Левски

ГС:Димитър Димитров ДимитровАС1:Дарин Василев ИвановАС2:Георги Любомиров Минев

4-ТИ:Мариян Георгиев ГребенчарскиВАР:Васил Петров МиневАВАР:Станимир Лозанов Тренчев

СН:Радан Василев Мирянов

2 ноември 2025 г., неделя, 17:45 ч.

ПФК ЧЕРНО МОРЕ АД - ПФК Лудогорец 1945

ГС:Венцислав Георгиев МитревАС1:Мартин Емилов ВеневАС2:Петър Велизаров Митрев

4-ТИ:Геро Георгиев ПисковВАР:Стоян Панталеев АрсовАВАР:Любослав Бисеров Любомиров

СН:Георги Крумов Виделов

3 ноември 2025 г., понеделник, 16:00 ч.

ПФК Берое - Стара Загора - ФУТБОЛЕН КЛУБ ЛОКОМОТИВ СОФИЯ 1929 ЕАД

ГС:Тодор Недялков КировАС1:Красимир Атанасов АтанасовАС2:Теодор Пешев Петров

4-ТИ:Георги Димитров ДавидовВАР:Радослав Петров ГидженовАВАР:Денислав Йорданов Сталев

СН:Цветан Георгиев Георгиев

3 ноември 2025 г., понеделник, 18:15 ч.

ПФК Ботев Враца - ФК Централен Спортен Клуб на Армията 1948

ГС:Георги Петров СтояновАС1:Мартин Веселинов МаргаритовАС2:Йордан Петров Петров

4-ТИ:Васил Петров МиневВАР:Станимир Лозанов ТренчевАВАР:Ивайло Красимиров Ненков

СН:Иван Захариев Вълчев