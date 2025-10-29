Популярни
  3. Старото ръководство на Ботев (Пд) отговори на Илиян Филипов

Старото ръководство на Ботев (Пд) отговори на Илиян Филипов

  • 29 окт 2025 | 18:52
От предишното ръководство на Ботев (Пловдив) излязоха с отворено писмо, изпратено до БТА, в което представиха своята позиция по темата с последната наложена забрана за осъществяване на трансфери. Както е известно, в понеделник от настоящата управа на "канарчетата" обявиха, че "жълто-черните" са санкционирани от ФИФА заради непогасен разход по трансфера на Абдулай Траоре, като клубът е осъден да заплати 180 000 евро и още 60 000 евро лихви. 

ФИФА забрани трансферите на Ботев (Пд)! Клубът ще съди Зингаревич и трима бивши директори
ФИФА забрани трансферите на Ботев (Пд)! Клубът ще съди Зингаревич и трима бивши директори

"Уважаеми привърженици на футболен клуб Ботев Пловдив,

На 27.10.2025 година, използвайки официалната интернет страница на клуба, както и прилежащите му социални мрежи, настоящото ръководство на ПФК „Ботев“ за пореден път си позволи да публикува откровени лъжи, с които да прикрие собствената си некомпетентност и несъстоятелност.

В „емоционално“ поднесения текст, касаещ наложена от страна на ФИФА забрана за трансфери, вината за пореден път бе хвърлена върху предишното ръководство на клуба, като изтъкнатата от „професионалистите“ причина е “непогасен разход, неотразен в счетоводния баланс от предходния Съвет на директорите“. Разбира се, това е подчертано дебело като „пореден подводен камък, наследен от предишното управление“.

Ще припомним на финансовия „благодетел“ на ПФК „Ботев“ и неговото близко обкръжение, че във времето, в което се извършваше процесът по прехвърлянето на клубните акции, за казуса с футболиста Траоре се водеше дело, в което клубът защитаваше адекватно своите интереси и не беше осъден. Също така е нужно да припомним, а считаме за важно и всички привърженици на Ботев Пловдив да знаят, че справката за въпросното дело беше приложена към рамковото споразумение, подписано от всички страни при прехвърлянето на клубните акции, което автоматично отхвърля „незнанието“ като аргумент.

Не на последно място трябва да се знае, че в т. 6 от рамковото споразумение изрично бе записано, че членовете на СД не носят отговорност за евентуални задължения, възникнали вследствие на съдебни или арбитражни производства, посочени в приложението. 

Уважаеми привърженици на футболен клуб Ботев Пловдив,

Този „казус“ не е единственият, с който настоящата управа на ПФК „Ботев“ буди съжаление. Към нас, като към бивши ръководители на клуба, се адресират и други безумни претенции, към които нямаме никакъв ангажимент и които, за момента, ще спестим на широката аудитория, за да опазим и без това сринатото реноме на клуба.

Поради тази причина призоваваме ръководителите на ПФК „Ботев“ да се концентрират върху развитието на клуба, което към днешна дата е повече от трагично, и да спрат да оневиняват своята липса на знания и умения с хора, които от месеци нямат нищо общо с него.

На отбора на Ботев Пловдив пожелаваме успех в предстоящата футболна среща с градския съперник", се казва в отвореното писмо от предишното ръководство на "жълто-черните".

