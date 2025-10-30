Популярни
  Ботев (Пловдив)
  2. Ботев (Пловдив)
  Филипов с отговор на отговора на старото ръководство

  30 окт 2025 | 02:53
  • 156
  • 0
Престрелките по оста между Илиян Филипов и бившето ръководство на най-стария български клуб Ботев (Пловдив) продължиха в късните часове на вчерашния 29-и октомври (сряда).

ФИФА забрани трансферите на Ботев (Пд)! Клубът ще съди Зингаревич и трима бивши директори
След като предходната управа на “канарчетата” постави на дневен ред позицията си по темата с последната наложена забрана за осъществяване на трансфери, сега Филипов направи своята контраатака с публикация в социалните мрежи.

Старото ръководство на Ботев (Пд) отговори на Илиян Филипов
“Днес се появи публикация на „Старото ръководство“ на Ботев — незнайно от кого пусната и написана.

Хора, скрили се зад прозвището „старото ръководство“.

Но нека напомним: преди едва четири месеца вие абдикирахте, оставяйки клуба с над 8 милиона лева задължения и без достатъчно картотекирани футболисти, за да започне първенството в efbet Лига.

Всичко това — заради болни амбиции на един психично нестабилен човек, който осем месеца се изживяваше като „футболен бос“, след като Антон Зингаревич отказа финансирането на клуба.

Нека хората видят част от решението на международния спортен арбитраж (CAS) – за да разберат как е управляван ПФК Ботев Пловдив

Заключение от решението на CAS (Съдът за арбитраж в спорта – FIFA):

„Ботев Пловдив е бил управляван като част от мрежа от свързани клубове, използвани за заобикаляне на регулации и договорни задължения.“

Съдът приема, че Антон Зингаревич, чрез своята компания Lucid Football Holding, е контролирал както Ботев, така и руския клуб Vista Gelendzhik, а между тях са извършвани фиктивни трансфери с цел да се избегнат плащания към трети страни.

Ключови служители като Алексей Балъбердин са заемали едновременно ръководни позиции и в двата клуба, координирайки движенията на играчи и документи.

Според CAS, това показва умишлено, недобросъвестно и непрозрачно управление, в противоречие с правилата на ФИФА и основните принципи на честна игра.

Финалното заключение на съда гласи: „Ботев Пловдив е бил използван не като футболен клуб, а като инструмент за заобикаляне на закона.“

Истината вече е официално потвърдена – не от нас, а от международен съд.

Ботев оцеля въпреки тях, а не благодарение на тях.

Днес клубът бавно, но сигурно се изправя на крака, плащайки тежката цена на чуждата алчност и безотговорност”, написа Филипов на стената си във Facebook.

