Топ 5 попадения от изминалия кръг в Елитните групи

През изминалия кръг от Елитните групи станахме свидетели на много красиви и важни попадения. Ето и кои от тях попаднаха в топ 5 класацията на „Лигата на талантите“.

На пето място се класира попадението на Красимир Илчев от ЦСКА 1948 U15. Футболистът на „червените“ отбеляза две попадения при домакинския успех с 3:1 срещу Славия, а голът от фал попадна и в нашата класация.

На четвърта позиция остана Георги Тодоров от Левски. Той отбеляза втория гол при домакинската победа с 3:2 срещу Ботев (Пловдви) в двубой от Елитната група до 15 години.

Почетното трето място зае Павел Янков от Национал U16. Футболистът на столичани вкара и двете попадения при загубата в гостуването срещу Локомотив (Пловдив) с 2:3.

Най-близко до победителя в класацията остана Ландон Йескас от Левски U15. Състезателят на „сините“ имаше ключова роля за победата срещу Ботев (Пловдив) с 3:2 със своето попадение от фал.

Резултати, голмайстори и класиране след 11-ия кръг на Елитната група до 16 години

Наградата номер 1 на кръга отиде при Ангел Мишев от Славия U16. Играчът на „белите“ отбеляза първото попадение при успеха в гостуването срещу Арда с 2:1 след страхотен удар от далечно разстояние.