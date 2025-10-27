Популярни
  1. Sportal.bg
  2. БГ Футбол
  Резултати, голмайстори и класиране след 11-ия кръг на Елитната група до 15 години

Резултати, голмайстори и класиране след 11-ия кръг на Елитната група до 15 години

  • 27 окт 2025 | 18:44
  • 1105
  • 0

Черно море - Спартак (Варна) 1:4
0:1 Боян Аврамов (36')
0:2 Боян Аврамов (45')
1:2 Денис Мюрветов (47')
1:3 Валентин Иванов (48')
1:4 Борислав Кирилов (80')

 ЦСКА - Лудогорец 0:1
0:1 Даниел Рангелов (55') д

Добруджа - Шипка Старс 1:1
0:1 Тодор Влахов (31')
1:1 Габриел Георгиев (36')

ЦСКА 1948 - Славия 3:1 
1:0 Красимир Илчев (34')
2:0 Мартин Тулилов (73')
2:1 Кристиан Ганчев (79')
3:1 Красимир Илчев (82')

Левски - Ботев (Пловдив) 3:2
0:1 Иван Бичовски (42')
1:1 Емилиян Николов (57')
2:1 Георги Тодоров (62')
3:1 Ландон Йескас (69')
3:2 Теодор Матев (70')

Локомотив (Пловдив) - Национал 4:3
1:0 Валентин Петров (16')
1:1 Иван Дедев (28')
2:1 Алекс Цинигаров (32')
2:2 Мартин Никодимов (45')
3:2 Александър Дечев (64')
3:3 Александър Станчев (65')
4:3 Марио Баев (70')

Етър - Дунав 2:0
1:0 Пресиян Николаев (19')
2:0 Хуан-Андрес Руменов (58')

Академик (Пловдив) - Септември 3:2
1:0 Иван Йорданов (2')
2:0 Тодор Каракитуков (21')
3:0 Тодор Каракитуков (55')
3:1 Давид Георгиев (69')

