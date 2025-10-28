Резултати, голмайстори и класиране след 11-ия кръг на Елитната група до 16 години

Академик (Пловдив) - Септември 2:2
1:0 Илия Антонов (10')
1:1 Александър Динев (11')
2:1 Антоан Добрев (22')
2:2 Антон Даскалов (30')
Черно море - Пловдив 2015 5:0
1:0 Кристиян Георгиев (10')
2:0 Давид Николов (40')
3:0 Рафи Рафиев (53')
4:0 Юлиян Димитров (55')
5:0 Рафи Рафиев (80')
ЦСКА - Лудогорец 1:4
0:1 Кристияно Иванов (7')
0:2 Виктор Шехов (27')
0:3 Кристияно Иванов (69')
1:3 Георги Киров (69')
1:4 Ахмет Манаф (75')
(U16) Пирин - Ботев (Враца) 1:0
1:0 Юри Каменаров (72')
Левски - Ботев (Пловдив) 1:1
1:0 Мартин Грозданов (39')
1:1 Мирослав Минчев (52')
Локомотив (Пловдив) - Национал 3:2
0:1 Павел Янков (8')
1:1 Мустафа Алиев (20')
1:2 Павел Янков (50')
2:2 Дмитрий Хорозов (86')
3:2 Мартин Панев (90'+2)
Етър - Дунав 0:1
0:1 Владин Симеонов (36')
Арда - Славия 1:2
0:1 Ангел Мишев (15')
1:1 Божидар Николов (21')
1:2 Калоян Калчев (78')