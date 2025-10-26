Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Елитна група до 16г. Академик (Пд) - Септември
  1. Sportal.bg
  2. Лудогорец U15
  3. Лудогорец излъга ЦСКА при 15-ките

Лудогорец излъга ЦСКА при 15-ките

  • 26 окт 2025 | 12:29
  • 493
  • 0
Лудогорец излъга ЦСКА при 15-ките

Лудогорец победи като гост ЦСКА с 1:0 в среща от 11-ия кръг на Елитнат група до 15 години. Единственият гол в мача отбеляза Даниел Рангелов от дузпа. Двубоят започна със ситуация за разградчани, но удар на Ник Георгиев срещна страничната греда. С течение на срещата нервите на терена и извън него властваха. В 30-та минута гол на Лудогорец бе отменен, поради засада, а треньора им Трифон Панев получи жълт картон, заради реакцията си.

През втората част гостите започнаха по-добре и имаха добра ситуация в 50-та минута, но удар на техен играч мина над гредата. Пет минути по-късно се стигна до нарушение в наказателното поле на ЦСКА и съдията посочи бялата точка. Зад топката застана Даниел Рангелов и реализира. До края на мача Йоан Йорданов имаше добър шанс да вкара и второ попадение за разградчани, но останал очи в очи с противниковия страж пропусна.

Така срещата завърши с минимален успех на Лудогорец, който продължава да е водач в Елитната група до 15 години, а играчите направиха подарък на старши треньора по случай рождения му ден.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

ЦСКА има мисия 3 от 3 до дербито с Левски, но дали Берое ще позволи да бъде изпълнена?

ЦСКА има мисия 3 от 3 до дербито с Левски, но дали Берое ще позволи да бъде изпълнена?

  • 26 окт 2025 | 07:42
  • 10154
  • 66
Попов и Николов се провалиха за трети пореден път в Полша

Попов и Николов се провалиха за трети пореден път в Полша

  • 26 окт 2025 | 02:08
  • 1976
  • 1
Ювентус (Малчика) с първа победа

Ювентус (Малчика) с първа победа

  • 25 окт 2025 | 22:41
  • 2549
  • 2
Павликени с категоричен успех в Левски

Павликени с категоричен успех в Левски

  • 25 окт 2025 | 22:33
  • 1601
  • 1
Хикс в Полски Тръмбеш

Хикс в Полски Тръмбеш

  • 25 окт 2025 | 22:07
  • 1707
  • 1
ФК Ловеч се справи с дубъла на Етър

ФК Ловеч се справи с дубъла на Етър

  • 25 окт 2025 | 21:53
  • 1818
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

Боримиров: Топката е изцяло в БФС, от позицията на Митрев разбрахме за проблемите на Вуцов

Боримиров: Топката е изцяло в БФС, от позицията на Митрев разбрахме за проблемите на Вуцов

  • 26 окт 2025 | 13:35
  • 2437
  • 2
ЦСКА има мисия 3 от 3 до дербито с Левски, но дали Берое ще позволи да бъде изпълнена?

ЦСКА има мисия 3 от 3 до дербито с Левски, но дали Берое ще позволи да бъде изпълнена?

  • 26 окт 2025 | 07:42
  • 10154
  • 66
Отново е време за "Ел Класико"

Отново е време за "Ел Класико"

  • 26 окт 2025 | 06:47
  • 11680
  • 13
Битката за титлата във Формула 1 продължава с мексиканска фиеста

Битката за титлата във Формула 1 продължава с мексиканска фиеста

  • 26 окт 2025 | 10:00
  • 5322
  • 2
Аванс за шампионите на почивката

Аванс за шампионите на почивката

  • 26 окт 2025 | 13:48
  • 3491
  • 4
Европейският рекордьор в скока на дължина пожела на Саръбоюков да повтори резултата му

Европейският рекордьор в скока на дължина пожела на Саръбоюков да повтори резултата му

  • 26 окт 2025 | 07:45
  • 5875
  • 2