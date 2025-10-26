Лудогорец излъга ЦСКА при 15-ките

Лудогорец победи като гост ЦСКА с 1:0 в среща от 11-ия кръг на Елитнат група до 15 години. Единственият гол в мача отбеляза Даниел Рангелов от дузпа. Двубоят започна със ситуация за разградчани, но удар на Ник Георгиев срещна страничната греда. С течение на срещата нервите на терена и извън него властваха. В 30-та минута гол на Лудогорец бе отменен, поради засада, а треньора им Трифон Панев получи жълт картон, заради реакцията си.

През втората част гостите започнаха по-добре и имаха добра ситуация в 50-та минута, но удар на техен играч мина над гредата. Пет минути по-късно се стигна до нарушение в наказателното поле на ЦСКА и съдията посочи бялата точка. Зад топката застана Даниел Рангелов и реализира. До края на мача Йоан Йорданов имаше добър шанс да вкара и второ попадение за разградчани, но останал очи в очи с противниковия страж пропусна.

Така срещата завърши с минимален успех на Лудогорец, който продължава да е водач в Елитната група до 15 години, а играчите направиха подарък на старши треньора по случай рождения му ден.