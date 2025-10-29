Еден Азар получи голямо признание за направеното в Премиър лийг, Моуриньо го поздрави

Бившето крило на Челси Еден Азар е най-новият член на Залата на славата на Премиър лийг. Белгиецът, който спечели два пъти титлата във Висшата лига и бе избран за Играч на сезона на английския елитен шампионат през сезон 2014/15, е 26-ия футболист, който получава това признание.

Залата на славата е своеобразно признание за личности, които имат изключителен успех и значителен принос за Висшата лига от създаването ѝ през 1992 г. Играчите и мениджърите трябва да са сложили край на своите кариери, за да отговарят на условията.

Азар се присъединява към легендата на Манчестър Юнайтед Гари Невил, който е другият играч, влязъл елитната група по-рано през годината.

"„Израснах, играейки футбол за забавление с братята ми в задната градина, но мечтата ми винаги е била да играя на най-високо ниво. Означава много да се присъединя към Залата на славата на Висшата лига. Много съм горд, че се присъединявам към тази група играчи и мисля, че бихме могли да направим добър отбор! Просто исках да се забавлявам на терена и да забавлявам феновете, които са си купили билети или са гледали по телевизията. Да бъда признат по този начин е специално за мен и семейството ми. И двамата ми родители бяха футболисти, а сега и децата ми обичат играта", заяви Азар.

Белгиецът бе поздравен за постижението от бившия си мениджър в Челси Жозе Моуриньо: "Всички знаят, че мястото ти е там. Ти си един от най-невероятните играчи, с които съм работил. Ти си в Залата на славата, така че сега оставаш в спомените ни... и между другото, много ти благодаря, че ми помогна да спечеля последната си титла във Висшата лига!“

Челси привлече Азар от Лил през 2012 година. За седем сезона той изигра 245 мача за лондончани, вкара 85 гола и направи 54 асистенции във Висшата лига.

Eden Hazard, this is where you belong.



Welcome to the Premier League Hall of Fame. ✨ pic.twitter.com/itz14Zzs8K — Premier League (@premierleague) October 29, 2025