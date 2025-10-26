Мареска: Не бяхме достатъчно добри

Енцо Мареска говори след загубата на водения от него Челси с 1:2 от тима на Съндърланд в срещата от 9-ия кръг на Премиър лийг.

Съндърланд шокира Челси на "Стамфорд Бридж" и доближи върха в Премиър лийг

“Мисля, че като цяло не играхме много добре и ако не играеш добре в Премиър лийг, последствията могат да бъдат тежки. Когато не можеш да спечелиш, е важно да не губиш”, започна Мареска.

Загубата попречи на “сините” да се изкачат в топ 4 на класирането и вместо това те се сринаха до 8-ото място.

“Вторият гол не беше отбелязан при контраатака, а по-скоро от дълъг пас и ние не се защитихме както трябва. Първият гол дойде от тъч, с шест или осем противникови играчи в наказателното поле. Трудно е. Не бяхме достатъчно добри”, каза Мареска.

Поражението прекрати изключително силната серия на лондончани от четири поредни победи, която започна на 30-и септември при успеха с 1:0 срещу Бенфика в Шампионската лига.

“Ситуацията с последния гол беше лесна за нас: двама наши играчи срещу един, с гръб към вратата нападателят. Лесно е да се защитаваш в такива ситуации, но в този случай трябваше да играем по-добре”, каза още Мареска.

Челси за втори път през сезона допуска поражение на “Стамфорд Бридж”, след като загуби с 1:3 в края на септември у дома от Брайтън.

“Липсваше ни креативност. Освен гола, не създадохме почти нищо. Имаме нужда играчите ни да играят на 100%. Дори при резултат 1:0 понякога губехме борби, а срещу такъв отбор трябва да е обратното”, добави Мареска.

Челси не бе допускал от почти 15 години насам от този съперник на свой терен, като това се случи за последно през ноември 2010 г.

“За да си на върха, е нужно постоянство и четири поредни победи могат да го демонстрират. Но днес не го показахме, губейки точки. Ако можем да играем и на двете нива, тогава ни е нужно нещо средно. Като цяло обаче мисля, че досега играхме много по-добре, отколкото днес”, завърши Мареска.