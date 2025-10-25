Съставите на Челси и Съндърланд

Челси приема Съндърланд на "Стамфорд Бридж" в двубой от деветия кръг на Премиър лийг. Лондончани търсят трети пореден успех в първенството, с който биха се изкачили в топ 4. Победната серия на "сините" във всички турнири възлиза на четири поредни срещи.

"Черните котки" записаха много добър старт на сезона след завръщането си в елита и преди днешния мач имат 14 точки - точно толкова, колкото има и Челси.

Само трима играчи на лондончани, които започнаха през седмицата при победата в Шампионската лига срещу Аякс, запазват местата си. Един от тях е Марк Гиу, който стартира за първи път като титуляр в Премиър лийг за Челси през този сезон, изправяйки се срещу бившия си отбор, за който изигра под наем само три мача, преди да бъде извикан обратно на "Стамфорд Бридж". Мойсес Кайседо и Енцо Фернандес са останалите двама, които запазват местата си. Роберт Санчес, Рийс Джеймс, Джош Ачеампонг, Трево Чалоба, Марк Кукурея, Педро Нето, Жоао Педро и Алехандро Гарначо също са титуляри.

Рейнилдо Мандава се завръща за Съндърланд след наказание. Лутшарел Хеертруйда също стартира.

