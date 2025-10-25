Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Челси
  3. Съставите на Челси и Съндърланд

Съставите на Челси и Съндърланд

  • 25 окт 2025 | 16:23
  • 901
  • 0
Съставите на Челси и Съндърланд

Челси приема Съндърланд на "Стамфорд Бридж" в двубой от деветия кръг на Премиър лийг. Лондончани търсят трети пореден успех в първенството, с който биха се изкачили в топ 4. Победната серия на "сините" във всички турнири възлиза на четири поредни срещи.

"Черните котки" записаха много добър старт на сезона след завръщането си в елита и преди днешния мач имат 14 точки - точно толкова, колкото има и Челси.

Само трима играчи на лондончани, които започнаха през седмицата при победата в Шампионската лига срещу Аякс, запазват местата си. Един от тях е Марк Гиу, който стартира за първи път като титуляр в Премиър лийг за Челси през този сезон, изправяйки се срещу бившия си отбор, за който изигра под наем само три мача, преди да бъде извикан обратно на "Стамфорд Бридж". Мойсес Кайседо и Енцо Фернандес са останалите двама, които запазват местата си. Роберт Санчес, Рийс Джеймс, Джош Ачеампонг, Трево Чалоба, Марк Кукурея, Педро Нето, Жоао Педро и Алехандро Гарначо също са титуляри.

Рейнилдо Мандава се завръща за Съндърланд след наказание. Лутшарел Хеертруйда също стартира.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Борусия (М) 0:0 Байерн, голям пропуск на Диас в първата минута

Борусия (М) 0:0 Байерн, голям пропуск на Диас в първата минута

  • 25 окт 2025 | 16:45
  • 1540
  • 3
Чаби Алонсо: Ясно е, че ни чака специален мач, не мога да анализирам всички изявления на Барселона

Чаби Алонсо: Ясно е, че ни чака специален мач, не мога да анализирам всички изявления на Барселона

  • 25 окт 2025 | 15:16
  • 3194
  • 1
Съдия, навличал си гнева и на Реал, и на Барселона, ще ръководи Ел Класико

Съдия, навличал си гнева и на Реал, и на Барселона, ще ръководи Ел Класико

  • 25 окт 2025 | 14:13
  • 6575
  • 5
Асистентът на Флик: Ханзи ще ни липсва, но ние знам какво трябва да правим

Асистентът на Флик: Ханзи ще ни липсва, но ние знам какво трябва да правим

  • 25 окт 2025 | 14:06
  • 1451
  • 1
Лапорта за проваления мач в Маями: Ла Лига сама си навреди на имиджа

Лапорта за проваления мач в Маями: Ла Лига сама си навреди на имиджа

  • 25 окт 2025 | 12:02
  • 774
  • 0
Стоичков и Лапорта се готвят за Ел Класико с фен клубовете в Андалусия

Стоичков и Лапорта се готвят за Ел Класико с фен клубовете в Андалусия

  • 25 окт 2025 | 11:46
  • 2176
  • 12
Виж всички

Водещи Новини

11-те на Левски и Добруджа, доста промени в състава на "сините"

11-те на Левски и Добруджа, доста промени в състава на "сините"

  • 25 окт 2025 | 16:49
  • 1032
  • 0
Славия 0:0 Черно море, греда и голям пропуск на варненци

Славия 0:0 Черно море, греда и голям пропуск на варненци

  • 25 окт 2025 | 16:53
  • 7550
  • 12
Ботев (Враца) показа непримирим дух за три точки срещу Септември

Ботев (Враца) показа непримирим дух за три точки срещу Септември

  • 25 окт 2025 | 14:56
  • 15215
  • 20
Нови четири мача във Втора лига - Марек вкара в Петрич

Нови четири мача във Втора лига - Марек вкара в Петрич

  • 25 окт 2025 | 15:56
  • 32633
  • 9
Божидар Саръбоюков пред Sportal.bg: Надявам се да взема наградата

Божидар Саръбоюков пред Sportal.bg: Надявам се да взема наградата

  • 25 окт 2025 | 14:36
  • 4642
  • 1