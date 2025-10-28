Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Челси
  3. Мареска: Всеки турнир е важен за нас

Мареска: Всеки турнир е важен за нас

  • 28 окт 2025 | 16:25
  • 186
  • 1

Мениджърът на Челси Енцо Мареска отново посочи, че той и неговите футболисти трябва да разглеждат ситуацията мач за мача и да останат концентрирани, но в същото време и демонстрира амбициите си да достигнат до финала в “Карабао къп”. Утре “сините” гостуват на закъсалия Уулвърхамптън в мач от четвъртия кръг на турнира. Лондончани допуснаха изненадващо поражение от Съндърланд през уикенда и сега ще опитат да се реваншират на феновете си с успех над “вълците”.

Съндърланд шокира Челси на "Стамфорд Бридж" и доближи върха в Премиър лийг
Съндърланд шокира Челси на "Стамфорд Бридж" и доближи върха в Премиър лийг

“Трябва да играем мач за мач. Разбира се, искаме да спечелим и едва тогава ще се концентрираме върху това, което ни предстои в турнира, но остават само три мача до финала и искаме да стигнем до там. Опитваме се да останем фокусирани и да гледаме мач за мач, независимо за кой турнир става въпрос, като искаме да стигнем възможно най-напред навсякъде. Всеки турнир е важен за нас като отбор. Ще направим някои ротации в тима, защото трябва да предпазим футболистите. Ако излизаме с един и същ титулярен състав, това ще създаде проблеми в течение на сезона. Имаме играчи, които трябва да получат почивка по много причини. Такива са Енцо Фернандес, Мой Кайседо, Жоао Падро. Лиъм Делап вчера тренира на пълни обороти с основната група и е на разположение за мача с Уулвърхамптън. Разбира се, не може да изиграе цял мач, след като е отсъствал два месеца и ще му дадем възможност постепенно да се връща към формата си”, заяви Мареска.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Български национал има нов спортен директор, който е лежал за уредени мачове и е откраднал пингвин

Български национал има нов спортен директор, който е лежал за уредени мачове и е откраднал пингвин

  • 28 окт 2025 | 15:09
  • 4309
  • 2
Жоан Лапорта е окуражил футболистите след загубата в "Ел Класико"

Жоан Лапорта е окуражил футболистите след загубата в "Ел Класико"

  • 28 окт 2025 | 14:59
  • 595
  • 5
Мениджърът на Брайтън посочи двете причини за успехите на Арсенал

Мениджърът на Брайтън посочи двете причини за успехите на Арсенал

  • 28 окт 2025 | 14:51
  • 1127
  • 0
Карвахал претърпя успешна операция, завръща се догодина

Карвахал претърпя успешна операция, завръща се догодина

  • 28 окт 2025 | 14:49
  • 739
  • 6
Спалети: Който и да наследи Тудор, ще бъде късметлия

Спалети: Който и да наследи Тудор, ще бъде късметлия

  • 28 окт 2025 | 14:28
  • 2850
  • 0
Томас Франк: Ван де Вен има голямо бъдеще в Тотнъм

Томас Франк: Ван де Вен има голямо бъдеще в Тотнъм

  • 28 окт 2025 | 13:46
  • 680
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Ясен е новият селекционер на България

Ясен е новият селекционер на България

  • 28 окт 2025 | 15:47
  • 12579
  • 7
Фратрия 1:1 Арда

Фратрия 1:1 Арда

  • 28 окт 2025 | 16:23
  • 6586
  • 0
Купата на България на живо: играе се на "Коритото"

Купата на България на живо: играе се на "Коритото"

  • 28 окт 2025 | 16:50
  • 38973
  • 10
ЦСКА уреди зимния лагер, играе четири контроли на лукс - излиза срещу двама български национали

ЦСКА уреди зимния лагер, играе четири контроли на лукс - излиза срещу двама български национали

  • 28 окт 2025 | 12:34
  • 26212
  • 15
Ботев (Пд) не изпита затруднения и отнесе безпроблемно Спартак (Пл) за Купата

Ботев (Пд) не изпита затруднения и отнесе безпроблемно Спартак (Пл) за Купата

  • 28 окт 2025 | 14:33
  • 19362
  • 131
Може ли Никола Цолов да дебютира във Формула 2 още през 2025 година?

Може ли Никола Цолов да дебютира във Формула 2 още през 2025 година?

  • 28 окт 2025 | 13:48
  • 9314
  • 8