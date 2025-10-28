Мареска: Всеки турнир е важен за нас

Мениджърът на Челси Енцо Мареска отново посочи, че той и неговите футболисти трябва да разглеждат ситуацията мач за мача и да останат концентрирани, но в същото време и демонстрира амбициите си да достигнат до финала в “Карабао къп”. Утре “сините” гостуват на закъсалия Уулвърхамптън в мач от четвъртия кръг на турнира. Лондончани допуснаха изненадващо поражение от Съндърланд през уикенда и сега ще опитат да се реваншират на феновете си с успех над “вълците”.

“Трябва да играем мач за мач. Разбира се, искаме да спечелим и едва тогава ще се концентрираме върху това, което ни предстои в турнира, но остават само три мача до финала и искаме да стигнем до там. Опитваме се да останем фокусирани и да гледаме мач за мач, независимо за кой турнир става въпрос, като искаме да стигнем възможно най-напред навсякъде. Всеки турнир е важен за нас като отбор. Ще направим някои ротации в тима, защото трябва да предпазим футболистите. Ако излизаме с един и същ титулярен състав, това ще създаде проблеми в течение на сезона. Имаме играчи, които трябва да получат почивка по много причини. Такива са Енцо Фернандес, Мой Кайседо, Жоао Падро. Лиъм Делап вчера тренира на пълни обороти с основната група и е на разположение за мача с Уулвърхамптън. Разбира се, не може да изиграе цял мач, след като е отсъствал два месеца и ще му дадем възможност постепенно да се връща към формата си”, заяви Мареска.