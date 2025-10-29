Уулвърхамптън застава на пътя на Челси към 1/4-финала

Уулвърхамптън и Челси ще се изправят един срещу друг в четвъртия кръг на "Карабао Къп" на стадион "Молиню" на 29 октомври от 21:45 часа. Този двубой е част от елиминационната фаза на турнира, където победителят продължава напред към четвъртфиналите. Двата отбора ще търсят успех в този престижен турнир, като за "вълците" това е възможност да постигнат значим резултат пред собствена публика, а за "сините" от Лондон - да продължат похода си към трофея.

В Карабао Къп и двата отбора вече преодоляха по един кръг, за да достигнат до тази фаза на състезанието. Уулвърхамптън елиминира Евертън с 2:0 в третия кръг, докато Челси се наложи над Линкълн Сити с 2:1.

Уулвърхамптън преминава през труден период с две загуби и две равенства в последните си пет мача. "Вълците" загубиха от Бърнли с 2:3 (на 26.10.2025) и от Съндърланд с 0:2 (на 18.10.2025), завършиха наравно с Брайтън 1:1 (на 05.10.2025) и с Тотнъм 1:1 (на 27.09.2025). Единствената им победа напоследък дойде именно в "Карабао Къп" срещу Евертън с 2:0 (на 23.09.2025).

Челси, от друга страна, демонстрира впечатляваща форма с четири победи в последните пет мача. "Сините" победиха Аякс с 5:1 (на 22.10.2025) в Шампионската лига, Нотингам Форест с 3:0 (на 18.10.2025), Ливърпул с 2:1 (на 04.10.2025) и Бенфика с 1:0 (на 30.09.2025), като единствената им загуба беше от Съндърланд с 1:2 (на 25.10.2025).

Историята на последните пет срещи между Уулвърхамптън и Челси показва интересна динамика. Челси спечели последния двубой с 3:1 на "Стамфорд Бридж" на 20 януари 2025 г., с голове на Тосин Адарабиойо, Марк Кукурея и Нони Мадуеке, докато Мат Дохърти отбеляза за "вълците". По-рано през сезон 2024/2025, Челси разгроми Уулвърхамптън с 6:2 на "Молиню", като Нони Мадуеке се отличи с хеттрик. Интересното е, че преди това Уулвърхамптън имаше две последователни победи срещу Челси - 4:2 на "Стамфорд Бридж" (февруари 2024) и 2:1 на "Молиню" (декември 2023). Общо в последните пет срещи, Уулвърхамптън има три победи срещу две за Челси.

