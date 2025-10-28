Популярни
Буфон: Ювентус рядко ще губи със Спалети

  • 28 окт 2025 | 01:41
  • 192
  • 0

Легендата на Ювентус и италианския футбол Джанлуиджи Буфон изрази подкрепата си за своя бивш колега Лучано Спалети, който е основен фаворит да замени Игор Тудор начело на „бианконерите“.

В понеделник Ювентус обяви, че Тудор е освободен от поста си след серия от осем мача без победа и четири поредни срещи без отбелязан гол. „Старата госпожа“ няма успех след победата с 4:3 в Дерби д'Италия срещу Интер на 13 септември.

Редица имена вече се спрягат за треньорския пост на „Алианц Стейдиъм“, включително Роберто Манчини и Рафаеле Паладино. Въпреки това, Спалети е считан за фаворит и вече е в директен контакт с ръководството на клуба.

По време на церемонията по повод стогодишнината на „Кориере дело Спорт“ в Неапол Буфон изрази подкрепата си Спалети да поеме любимия му Ювентус.

„За мен Лучано е правилният профил за всеки голям клуб, който иска да остане амбициозен. С него няма да губиш много мачове“, заяви Буфон.

Буфон и Спалети работиха заедно в националния отбор на Италия. Спалети беше селекционер от 2023 година до лятото на 2025-а, докато Буфон изпълняваше ролята на ръководител на делегацията – позиция, която заема и до днес.

„Това би бил страхотен професионален избор“, коментира Буфон връзката между Ювентус и Спалети. - Той е футболен човек, страхотна личност и велик треньор.“

Снимки: Gettyimages

