Ръководството на Ювентус се чуди какво да прави с Тудор

Ръководството на Ювентус сериозно обмисля и се колебае какво да предприеме с треньора на тима Игор Тудор след поражението снощи от Лацио с 0:1, пише "Гадзета дело Спорт". Третата поредна загуба на Ювентус във всички турнири и осемте последователни срещи без успех поставиха на ръба бъдещето на хърватския специалист в клуба.

Някои от ръководителите на Ювентус смятат, че Тудор незабавно трябва да бъде уволнен. Кошмарната серия от резултати, слабата игра, липсата на голове и постоянните безрезултатни промени в тактиката и титулярите на "бианконерите" са достатъчно основания за треньорска смяна.

Не е и тайна кои имена се спрягат за евентуален заместник на Тудор - сред тях са повече от доказани треньори като Лучано Спалети и Роберто Манчини, както и по-икономичният вариант с Рафаеле Паладино.

Не всички в клуба обаче са убедени, че рокада трябва да има преди домакинството в средата на седмицата срещу Удинезе, което символично ще сложи край на тежкия есенен календар за "бианконерите“. Фактът, че на бившия наставник на Юве Тиаго Мота все още се изплаща възнаграждение, със сигурност не улеснява евентуална треньорска смяна – особено ако кандидати са бившите национални селекционери Спалети или Манчини, които не са сред евтините. Резултатите обаче говорят за отбор в свободно падане и със сигурност има граница на търпението дори за ръководство, което до началото на месеца не си е представяло подобен сценарий, уточняват от "Гадзета".

Едно е сигурно - за да бъде показана вратата на треньор като Тудор, чийто договор беше подновен само преди няколко месеца, е необходимо единодушие в ръководството – фактор, който в момента липсва.

