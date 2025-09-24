Популярни
Вицешампионската титла донесе 250 000 евро на Никола Цолов

  • 24 сеп 2025 | 21:17
  • 734
  • 0

Българският пилот Никола Цолов спечели 250 000 евро за вицешампионската си титла във Формула 3 за сезон 2025. Днес шампионатът обяви официално наградният фонд от 1 милион евро, като най-много – 300 000 евро, получава шампионът Рафаел Камара.

Другите в топ 5 в класирането получават съответно 250 000, 200 000, 150 000 и 100 000 евро. Но изплащането на парите е под условие – пилотите ще получат премиите, ако продължат кариерата си във Формула 2. Ако това не се случи, парите отиват за следващия в класирането, който през 2026 ще кара във Формула 2.

Никола Цолов влиза във Формула 2 с Кампос
Никола Цолов влиза във Формула 2 с Кампос

Отделно от това Пирели дава премия от 300 000 евро на шампиона във Формула 3.

Така че премията на Никола е сигурна, с оглед на това, че той вече беше потвърден, че догодина ще се състезава във Формула 2 с Кампос.

Никола Цолов е първата истинска българска надежда за Формула 1
Никола Цолов е първата истинска българска надежда за Формула 1

Все още няма яснота за това какво точно ще използва парите Никола, но е почти сигурно, че те ще отидат за тестове и подготовка преди началото на сезон 2026.

„Наградният фонд от 1 милион евро във Формула 3 е важна инициатива, която допълнително ще помогне на пилотите и ще им осигури ценна и напълно заслужена награда за успеха им в шампионата – заяви Стефано Доменикали, президент и главен изпълнителен директор на Формула 1. – Формула 3 остава важна част от пирамидата на шампионатите, като осигурява много важна техническа, физическа и психическа подготовка на пилотите по пътя им най-високото ниво в нашия спорт – Формула 1.“

Никола Цолов пред Sportal.bg: След Барселона знаех, че може да карам във Формула 2
Никола Цолов пред Sportal.bg: След Барселона знаех, че може да карам във Формула 2
Снимки: Gettyimages

