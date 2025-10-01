След успешните матури Никола Цолов получи и дипломата си

Популярни
Очаквайте всички мачове и голове от Шампионската лига тук!
  • 1 окт 2025 | 12:26
  • 2005
  • 1
Българският автомобилен пилот Никола Цолов получи в началото на тази седмица дипломата си за успешно завършено средно образование, като малко по-рано през годината издържа успешно и матурите за абитуриентите.

Българския лъв получи дипломата си на специална церемония, организирана за възпитаниците на частното училище по изкуства и чужди езици „Артис“ в София.

Никола комбинира през 2025 битката за титлата във Формула 3 с последните изпити в училище и в края на лятото заяви, че е изкарал успешно матурите, което му позволява да се концентрира по-спокойно върху битките по пистите.

Кариерата на Цолов продължава със следващата важна крачка – през 2026 година той ще дебютира във Формула 2, като отново ще се състезава за испанския тим Кампос. С отбора Никола постигна най-големите успехи в кариерата си – титлата в испанската Формула 4 през 2022 година и второто място в крайното класиране във Формула 3 този сезон.

