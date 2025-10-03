Популярни
Никола Цолов с първи тест с кола от Формула 2

  • 3 окт 2025 | 11:08
  • 1765
  • 3

Вицешампионът във Формула 3 Никола Цолов вече е направил първия тест с автомобил от Формула 2 като част от подготовката му за сезон 2026. Никола потвърди това при завръщането си в България, за да получи дипломата си за успешно завършено средно образование.

„Карах един ден на „Ещорил“ с кола от Формула 2 от 2023 година – обясни Никола в предаването на Макс Спорт 2 „Скорост на макс“. – Изключително интересен и много бърз автомобил, много бърз на правите, много бърз и в завоите, още по-сериозна работа на аеродинамиката.

След успешните матури Никола Цолов получи и дипломата си
След успешните матури Никола Цолов получи и дипломата си

„Спирачките, които са карбонови, изискват друг стил на работа и много повече внимание. Мощността е много по-голяма в сравнение с Формула 3. Мога да кажа, че това е колата, която в кариерата ми до момента ме изненада най-много и за нея научих най-много неща. Но това е едва началото на подготовката за следващия сезон.“

Никола потвърди и за какво ще бъдат използвани тези 250 000 евро от наградния фонд във Формула 3, които той получава за второто си място в сезон 2025.

Вицешампионската титла донесе 250 000 евро на Никола Цолов
Вицешампионската титла донесе 250 000 евро на Никола Цолов

„Тези пари всъщност изобщо не стигат до мен – разказа с усмивка Българския лъв. – Тъй като аз съм потвърден за догодина във Формула 2, парите се превеждат директно от Формула 3 към Кампос и така с тях се намалява сумата, която трябва да съберем със спонсорите ми за следващия сезон. За мен това беше приятна изненада, тъй като е сериозна помощ.“

Снимки: Sportal.bg

