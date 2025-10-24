Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Арсенал
  3. Жоро Пеев разкри какво е провалило трансфера му в Арсенал

Жоро Пеев разкри какво е провалило трансфера му в Арсенал

  • 24 окт 2025 | 14:25
  • 2427
  • 5

Легендарният мениджър на Арсенал Арсен Венгер лично е искал в редиците на "артилеристите" Георги Пеев. Това разкри бившият национал на България в третия епизод на "Моята история", съвместния проект на Sportal.bg и Bulgarian Football Shirts. За съжаление не само на юношата на Локомотив (София), но и на родните фенове, трансферът в английския гранд така и не става факт.

"След силните ми изяви в Шампионската лига и с националния отбор с мен се свърза един от директорите на Арсенал. Той пътува до България, за да се срещнем и разговаряме. Сподели ми, че лично Арсен Венгер има интерес да ме привлече", разказа трикратният шампион на Украйна.

26 "Моята история" с Георги Пеев

"Молбата му обаче бе, ако е възможно, да разговарям с президента ни относно цената ми - той искаше десет милиона за мен, а те можеха да предложат седем. Казах му, че бих преминал в такъв голям клуб като Арсенал, но не е моя работа да се меся в делата на президента. Ако те се разберат, аз съм готов за трансфер. Така и си останаха нещата обаче…", допълни още Пеев.

Целия епизод на "Моята история" с бившия национал на България, оставил трайна следа в украинския Динамо (Киев) и превърнал се в легенда за руския Амкар, гледайте в YouTube!

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Живко Желев: Благодаря за доверието, което получавам

Живко Желев: Благодаря за доверието, което получавам

  • 24 окт 2025 | 10:06
  • 1988
  • 4
Кривия обясни за радостта "пикаещо куче" срещу Локо (Сф)

Кривия обясни за радостта "пикаещо куче" срещу Локо (Сф)

  • 24 окт 2025 | 10:00
  • 7657
  • 18
Ангел Червенков: Най-големият проблем е, че не мога да окомплектовам състава

Ангел Червенков: Най-големият проблем е, че не мога да окомплектовам състава

  • 24 окт 2025 | 09:57
  • 1793
  • 0
ЦСКА вече работи по селекцията, "червените" взимат до петима нови през зимата

ЦСКА вече работи по селекцията, "червените" взимат до петима нови през зимата

  • 24 окт 2025 | 09:38
  • 9217
  • 37
Веласкес иска да "събуди" едно от крилата си

Веласкес иска да "събуди" едно от крилата си

  • 24 окт 2025 | 09:31
  • 2322
  • 1
Турицов почти сигурно пропуска двубоя с Берое

Турицов почти сигурно пропуска двубоя с Берое

  • 24 окт 2025 | 09:23
  • 1048
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Монтана 0:1 Арда, Попето бележи

Монтана 0:1 Арда, Попето бележи

  • 24 окт 2025 | 15:00
  • 2566
  • 3
Хулио Веласкес: Добруджа имаше шанс да бие ЦСКА, няма да е лесен мачът

Хулио Веласкес: Добруджа имаше шанс да бие ЦСКА, няма да е лесен мачът

  • 24 окт 2025 | 15:43
  • 1209
  • 0
Кривия обясни за радостта "пикаещо куче" срещу Локо (Сф)

Кривия обясни за радостта "пикаещо куче" срещу Локо (Сф)

  • 24 окт 2025 | 10:00
  • 7657
  • 18
Втора лига на живо: скоро започват мачовете в Плевен и Драгалевци

Втора лига на живо: скоро започват мачовете в Плевен и Драгалевци

  • 24 окт 2025 | 15:30
  • 859
  • 0
Байерн се изпречва на пътя на Везенков и Олимпиакос

Байерн се изпречва на пътя на Везенков и Олимпиакос

  • 24 окт 2025 | 06:00
  • 11471
  • 3