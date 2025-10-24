Жоро Пеев разкри какво е провалило трансфера му в Арсенал

Легендарният мениджър на Арсенал Арсен Венгер лично е искал в редиците на "артилеристите" Георги Пеев. Това разкри бившият национал на България в третия епизод на "Моята история", съвместния проект на Sportal.bg и Bulgarian Football Shirts. За съжаление не само на юношата на Локомотив (София), но и на родните фенове, трансферът в английския гранд така и не става факт.

"След силните ми изяви в Шампионската лига и с националния отбор с мен се свърза един от директорите на Арсенал. Той пътува до България, за да се срещнем и разговаряме. Сподели ми, че лично Арсен Венгер има интерес да ме привлече", разказа трикратният шампион на Украйна.

"Молбата му обаче бе, ако е възможно, да разговарям с президента ни относно цената ми - той искаше десет милиона за мен, а те можеха да предложат седем. Казах му, че бих преминал в такъв голям клуб като Арсенал, но не е моя работа да се меся в делата на президента. Ако те се разберат, аз съм готов за трансфер. Така и си останаха нещата обаче…", допълни още Пеев.

Целия епизод на "Моята история" с бившия национал на България, оставил трайна следа в украинския Динамо (Киев) и превърнал се в легенда за руския Амкар, гледайте в YouTube!