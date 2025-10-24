Арсенал може да бъде без Габриел срещу Кристъл Палас

Арсенал може да бъде без един от най-важните си играчи - Габриел Магаляеш, за неделния двубой срещу Кристъл Палас. През миналия сезон двата отбора направиха 2:2 на “Емиратс” и сега целта на Микел Артета и неговият отбор е да не губят точки срещу “орлите” и да продължат добрата си серия, която в момента възлиза на шест поредни победи във всички турнири.

"Габриел трябваше да напусне терена в мача с Атлетико поради проблем и все още не е успял да тренира, така че нека видим как ще се развие през следващите 24 часа, за да знаем дали ще е на разположение за мача в неделя. Йодегор, Мадуеке, Хавертц и Жезус имат прогрес и вече започнаха да правят някои неща, като искат да бъдат на разположение възможно най-скоро. Но никой от тях няма да има възможност да се завърне в следващата седмица.

Мачът срещу Кристъл Палас е важен за нас, защото миналата година загубихме точки срещу тях. Това е четвъртият пореден мач, в който играем срещу противник, срещу когото загубихме точки миналата година. Този сезон успяхме да победим тези съперници досега, така че целта ни е да продължим. За Еберечи Езе ще бъде много специален двубой, но фокусът е отбора. Знаем какво прави Палас и какво е направил Оливър Гласнер. Ще бъде труден мач, но сме уверени, че ако достигнем нашето ниво, имаме добър шанс да спечелим", заяви Артета по време на днешната си пресконференция.

Следвай ни:

Снимки: Imago