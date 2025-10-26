Арсенал приема Кристъл Палас в битка между лидера и изненадващо силния гост

Лидерът в Премиър лийг Арсенал посреща Кристъл Палас на стадион "Емиратс" в мач от 9-ия кръг на английското първенство. Срещата е насрочена за 26 октомври от 16:00 часа, като главен съдия ще бъде Томас Брамал. "Топчиите" влизат в двубоя с впечатляваща серия от победи, докато "орлите" под ръководството на Оливер Гласнер се представят изненадващо добре този сезон и заемат място в първата половина на таблицата.

Арсенал доминира в класирането на Премиър лийг, заемайки първото място с 19 точки от 8 изиграни мача. Отборът на Микел Артета има впечатляваща голова разлика от 15 вкарани и само 3 допуснати гола, което показва както офанзивната мощ, така и стабилната защита на "топчиите". От своя страна, Кристъл Палас се представя над очакванията, заемайки 9-то място с 13 точки от същия брой мачове. "Орлите" имат 12 отбелязани и 8 допуснати гола, което им отрежда място в горната половина на таблицата. Победа за домакините би затвърдила лидерската им позиция, докато евентуален успех на гостите би ги изкачил още по-нагоре в класирането.

Арсенал е в изключителна форма, записвайки пет поредни победи във всички турнири. "Топчиите" разгромиха Атлетико Мадрид с 4:0 в Шампионската лига (21.10.2025), преди това победиха Фулъм като гост с 1:0 (18.10.2025), надделяха над Уест Хам с 2:0 (04.10.2025), спечелиха срещу Олимпиакос с 2:0 в европейския турнир (01.10.2025) и взеха ценни три точки при визитата си на Нюкасъл с 2:1 (28.09.2025). Кристъл Палас показва колебливи резултати в последните си пет мача с две победи, едно равенство и две загуби. "Орлите" загубиха от АЕК Ларнака с 0:1 в Лига на конференциите (23.10.2025), завършиха наравно 3:3 с Борнемут (18.10.2025), претърпяха поражение от Евертън с 2:1 (05.10.2025), но преди това победиха Динамо (Киев) с 2:0 (02.10.2025) и изненадващо надделяха над Ливърпул с 2:1 (27.09.2025).

Историята на последните пет сблъсъка между двата отбора показва превъзходство на Арсенал с три победи, едно равенство и нито една загуба. Последната среща между тях се състоя на 23 април 2025 г. на "Емиратс" и завърши с равенство 2:2, като за домакините се разписаха Якуб Кивиор (3') и Леандро Тросар (42'), а за гостите отбелязаха Еберечи Езе (27') и Жан-Филип Матета (83'). Преди това, на 21 декември 2024 г., Арсенал разгроми Кристъл Палас с 5:1 на "Селхърст Парк", като Габриел Жезус блесна с два гола. Само три дни по-рано, на 18 декември 2024 г., "топчиите" победиха "орлите" с 3:2 в мач от Карабао Къп, в който Жезус отново беше главен герой с хеттрик. Особено впечатляваща беше победата на Арсенал с 5:0 на 20 януари 2024 г., когато Габриел Магаляеш се отличи с два гола.

Букайо Сака е безспорно най-важният играч в състава на Арсенал този сезон. Английският национал има 2 гола в 6 мача в Премиър лийг, като един от тях е от дузпа. Сака е особено опасен с пробивите си по десния фланг и прецизните центрирания, като има 11 успешни центрирания досега. В последните си мачове срещу Кристъл Палас, Сака има една асистенция и е постоянна заплаха за защитата на "орлите". Въпреки че е пропуснал част от мачовете поради контузия, неговото завръщане в стартовия състав значително повишава офанзивния потенциал на "топчиите". От страна на Кристъл Палас, Исмаила Сар се очертава като най-опасният играч. Сенегалският нападател има впечатляващи 3 гола и 1 асистенция в 6 мача този сезон. Особено запомнящо се беше представянето му срещу Ливърпул, когато отбеляза победния гол. Сар има добра статистика и срещу Арсенал, като в последната им среща на "Селхърст Парк" вкара гол. Неговата скорост и директен стил на игра създават постоянни проблеми за противниковите защити, а способността му да завършва атаките го прави ключов играч за "орлите" в предстоящия двубой.