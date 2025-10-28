Танчо Калпаков: Монтана е фаворит

Утре, Марек (Дупница) приема едноименния тим на Монтана. Срещата е от 1/16 финалите на турнира за купата на България. Настоящият треньор на домакините Танчо Калпаков имаше радостни моменти и с двата отбора през последните години. Изведе Марек до бараж за елита, а през пролетта на тази година изкачи Монтана в Efbet Лига.

„Предстоящият двубой предизвиква у мен сантиментални нотки. Монтана влиза в мача като фаворит. Ние ще излезем да се надиграваме. Зависи колко ще ни позволи съперника. Искаме да зарадваме феновете. Ще направим възможното да спечелим“, коментира пред Sportal.bg Танчо Калпаков, треньор на дупнишкия тим.