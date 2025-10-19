Удостоиха славни ветерани на Марек на празника на Дупница и 110-годишнината на клуба

С почетни плакети бяха удостоени едни от най-славните ветерани на Марек по случай 110-годишнината на футболния клуб и празника на Дупница. Това се случи на тържествената сесия на Общинския съвет, а плакетите връчи кметът Първан Дангов.

Преди това на днешния празничен ден на площад "Свобода" тържествено бе отбелязана 110-годишнината от създаването на Марек. Децата от Детско-юношеската школа подредиха на площада числото 110 – символ на дългата и славна история на футбола в Дупница.

Улицата пред стадион "Бончук" ще носи името на легендата на Марек Сашо Паргов

Ветерани поздравиха младите таланти и им пожелаха да надминат техните успехи и един ден да победят отбор от ранга на Байерн (Мюнхен). Кметът Първан Дангов пък отправи приветствие към всички присъстващи – както младите футболисти, така и "младите по дух" ветерани, и пожела още много победи и поводи за гордост с успехите на нашия отбор.