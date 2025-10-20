Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Марек
  • 20 окт 2025 | 13:25
  • 147
  • 0
Улица ще носи името на легендата Сашо Паргов

Улицата пред стадион „Бончук“ в Дупница ще бъде наречена на легендарния футболист на МарекСашо Паргов. Решението бе прието от Общинския съвет на града. Предложението е внесено в знак на уважение и признателност към Сашо Паргов, който ни напусна на 20 юли тази година на 79-годишна възраст, съобщава официалният сайт на ФК Марек Дупница. До последния си ден Паргов беше председател на Управителния съвет на клуба.

Сашо Паргов е най-голямата звезда от златния период на Марек през 70-те години на миналия век. През 1978 г. тимът печели Националната купа след победа с 1:0 над ЦСКА на финала. Година по-рано дупничани завоюват бронзовите медали в „А“ група. С водещата роля на Паргов Марек оставя ярка следа и в турнира за Купата на УЕФА – елиминира унгарския гранд Ференцварош с 3:0 в първия мач, в който именно Паргов открива резултата.

След това тимът е на крачка от сензация срещу Байерн (Мюнхен) – 0:3 като гост и 2:0 в Дупница, като второто попадение във вратата на легендарния Сеп Майер е дело на Сашо Паргов.

През 1978 г. Марек изиграва и паметните двубои с Абърдийн, воден от сър Алекс Фъргюсън – победа с 3:2 у дома и поражение с 0:3 в Шотландия.

Паргов е голмайстор №1 в историята на Марек – както в „А“ група, така и в „Б“ група. Той има общо 465 шампионатни мача и 167 гола – 72 в 289 мача в елита и 95 в 176 срещи във втория ешелон.

