Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Локомотив (Пловдив)
  3. Душан Косич: Локомотив се превърна в мой втори дом

Душан Косич: Локомотив се превърна в мой втори дом

  • 17 дек 2025 | 20:05
  • 398
  • 2

Старши треньорът на Локомотив (Пловдив) Душан Косич говори пред клубния сайт часове след подписването на новия договор с "черно-белите". Словенецът е радостен, че ръководството му се доверява, като споделя уверено, че отборът може да постигне своите цели.

"Бих искал първо да благодаря на ръководството на клуба за подписването на новия договор, който е до лятото на 2028 година. Много съм щастлив да продължа да бъда част от клуб с толкова богата история и да допринеса с работата си за постигането на общите ни цели. Продължаването на сътрудничеството ни е потвърждение за доверието на клуба и това ми дава допълнителна мотивация да направим следващата стъпка заедно. Амбициите ни са високи и вярвам, че чрез екипна работа можем да ги постигнем.

Локо (Пд) преподписа с Косич
Локо (Пд) преподписа с Косич

Локомотив се превърна в мой втори дом през последната година. Много бързо усетих магията, която витае в този специален клуб. Привилегия е да бъда част от "черно-бялото" семейство!

Тази календарна година е почти в историята. Ще се поучим от загубите, а победите ни ще ни вдъхновят да жадуваме за още и още на терена. Следващата 2026-та година ще бъде много специална за всички, свързани с Локомотив! Клубът ще отбележи 100 години с гордост и чест!

Локо (Пловдив) обяви програмата си за зимна подготовка, "смърфовете" ще се готвят в Турция
Локо (Пловдив) обяви програмата си за зимна подготовка, "смърфовете" ще се готвят в Турция

Искрено се надявам, че ще направим нашите невероятни фенове щастливи през този исторически за клуба период. Бих искал да им благодаря за подкрепата. Пожелавам им здраве, щастие и просперитет, както и весело посрещане на празниците.

Ще се видим догодина!

Само Локо!".

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Крило от Бразилия пристига за подпис с роден клуб

Крило от Бразилия пристига за подпис с роден клуб

  • 17 дек 2025 | 19:24
  • 16230
  • 13
Готова е програмата на Локо II (Пловдив)

Готова е програмата на Локо II (Пловдив)

  • 17 дек 2025 | 19:03
  • 358
  • 0
Официално: ЦСКА 1948 представи Бернардо Коуто

Официално: ЦСКА 1948 представи Бернардо Коуто

  • 17 дек 2025 | 18:57
  • 5475
  • 8
Във Фратрия II уточниха всичко

Във Фратрия II уточниха всичко

  • 17 дек 2025 | 18:52
  • 439
  • 0
Пет контроли за дубъла на Спартак (Варна)

Пет контроли за дубъла на Спартак (Варна)

  • 17 дек 2025 | 18:49
  • 454
  • 0
ЦСКА намали цената на абонаментните карти наполовина

ЦСКА намали цената на абонаментните карти наполовина

  • 17 дек 2025 | 18:04
  • 1470
  • 5
Виж всички

Водещи Новини

Левски обърна ЦСКА в драма в дербито на efbet Супер Волей

Левски обърна ЦСКА в драма в дербито на efbet Супер Волей

  • 17 дек 2025 | 21:15
  • 9658
  • 37
Крило от Бразилия пристига за подпис с роден клуб

Крило от Бразилия пристига за подпис с роден клуб

  • 17 дек 2025 | 19:24
  • 16230
  • 13
Пари Сен Жермен 1:1 Фламенго, пропуски на Саул и Дембеле

Пари Сен Жермен 1:1 Фламенго, пропуски на Саул и Дембеле

  • 17 дек 2025 | 20:57
  • 13725
  • 17
Манчестър Сити 0:0 Брентфорд

Манчестър Сити 0:0 Брентфорд

  • 17 дек 2025 | 20:54
  • 1917
  • 2
Съставите на Талавера и Реал Мадрид

Съставите на Талавера и Реал Мадрид

  • 17 дек 2025 | 21:19
  • 634
  • 0
Официално: ЦСКА 1948 представи Бернардо Коуто

Официално: ЦСКА 1948 представи Бернардо Коуто

  • 17 дек 2025 | 18:57
  • 5475
  • 8