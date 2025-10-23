Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Марек
  3. Марек се раздели с бивш шеф на съдиите

Марек се раздели с бивш шеф на съдиите

  • 23 окт 2025 | 13:19
  • 452
  • 0
Марек се раздели с бивш шеф на съдиите

Марек и бившият шеф на ВАР-реферите в България Петър Петров се разделиха по взаимно съгласие. Припомняме, че в началото на сезона двете страни се споразумяха Петров да поеме консултантския отдел в клуба, като за престоя си той бе с основна заслуга за това цялата школа, редом с представителния отбор да подобрят работата си. Резултатите не закъсняха и ДЮШ на Марек бе отличена за най-добре представяща се школа във Втора лига.

Удостоиха славни ветерани на Марек на празника на Дупница и 110-годишнината на клуба
Удостоиха славни ветерани на Марек на празника на Дупница и 110-годишнината на клуба

“Благодарим на Петър Петров за професионализма и отдадеността. Клубът му желае здраве и бъдещи успехи!”, написаха от Марек.

