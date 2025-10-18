Късна драма на "Бончук"! Лидерът Дунав се пропука в последните секунди

Лидерът във Втора лига Дунав (Русе) изпусна победата срещу Марек по изключително драматичен начин. Двата отбора завършиха наравно 1:1 в среща от 12-ия кръг на първенството, играна на стадион "Бончук".

"Драконите" откриха резултата още в третата минута чрез Преслав Бачев и когато вече се виждаха като победители, допуснаха изравнителен гол. Дълбоко в добавеното време на двубоя Симеон Вешев беше точен за домакините и дупничани се добраха до точката.

В средата на първото полувреме Елисее Су беше изгонен с втори жълт картон, а след почивката същата съдба сполетя и Христо Каймакански.

Тимът на Танчо Калпаков прекъсна серията от шест поредни победи на своя противник, но остава на предпоследната позиция в таблицата. Марек изпитва сериозни проблеми от началото на сезона и до този момент има само един шампионатен успех.

Русенци остават на върха в класирането с преднина от 4 точки пред втория Фратрия, който обаче е с мач по-малко.