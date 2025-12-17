Готова е програмата на Локо II (Пловдив)

Вторият отбор на Локомотив (Пловдив) договори съперниците за желаните четири приятелски срещи по време на зимната си подготовка. Допълнително ще се уточнява мястото на провеждането им. Треньорът Димитър Дерменджиев е определил 6 януари следващата година за начало на подготовката на Локо II. Целят процес ще протича на клубната база до старта на пролетния полусезон на Югоизточната Трета лига.

Програмата за контролите:

17 януари: Локомотив II (Пловдив) – Родопа (Смолян)

24 януари: Локомотив II (Пловдив) – ЦСКА III (София)

31 януари: Локомотив II (Пловдив) – СФК Раковски (Раковски)

7 февруари: Локомотив II (Пловдив) – Марица (Пловдив)