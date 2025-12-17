Популярни
  Sportal.bg
  Локомотив (Пловдив) ІІ
  Готова е програмата на Локо II (Пловдив)

Готова е програмата на Локо II (Пловдив)

  • 17 дек 2025 | 19:03
  • 251
  • 0

Вторият отбор на Локомотив (Пловдив) договори съперниците за желаните четири приятелски срещи по време на зимната си подготовка. Допълнително ще се уточнява мястото на провеждането им. Треньорът Димитър Дерменджиев е определил 6 януари следващата година за начало на подготовката на Локо II. Целят процес ще протича на клубната база до старта на пролетния полусезон на Югоизточната Трета лига.

Програмата за контролите:

17 януари: Локомотив II (Пловдив) – Родопа (Смолян)

24 януари: Локомотив II (Пловдив) – ЦСКА III (София)

31 януари: Локомотив II (Пловдив) – СФК Раковски (Раковски)

7 февруари: Локомотив II (Пловдив) – Марица (Пловдив)

