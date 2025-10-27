Популярни
  Марек
  2. Марек
Танчо Калпаков: Това е дупнишкият дух!

  27 окт 2025
Старши треньорът на Марек Танчо Калпаков коментира срещата с Беласица, спечелен с 1:0 на стадиона в Петрич.

"Мачът беше с много сериозен заряд. Двата отбора се намираме в дъното на таблицата и мога да кажа, че бе определящ за двата тима. На моменти футболът отстъпваше, но с оглед важността на двубоя двата отбора желаехме победата. Имахме късмета да отбележим първи. Благодаря на момчетата за себераздаването. Това е дупнишкият дух, това е, което искам да виждам в момчетата. Играхме като колектив и като отбор. Смятам, че победата ни е съвсем заслужена", каза Калпаков.

"Имахме мотивацията, трудихме се доста сериозно през седмицата. И в други мачове може би заслужавахме победата, но все ни бягаше. На всички ни се иска тази победа да ни даде един импулс. Не смятам, че заслужаваме класирането, което заемахме до момента. Искаме още да вдигаме нивото на нашето представяне. И да заемем мястото в класирането, което се иска и на феновете. Благодарим и на тях за тази подкрепа, особено в последните минути. Тогава, когато ни беше най-тежко, те много помогнаха. Много е важен този психологически момент. Убеден съм, че са повлияли на момчетата и всички сме щастливи от резултата", допълни наставникът на Марек.

