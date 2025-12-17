Популярни
  Пет контроли за дубъла на Спартак (Варна)

  17 дек 2025 | 18:49
Пет приятелски срещи ще изиграе втория отбор на Спартак (Варна) в хода на подготовката си за пролетния полусезон на Североизточната Трета лига. Допълнително ще се уточнява мястото на провеждането им. Първата тренировка ще се проведе в един от дните от 8-и до 10-и януари следващата година. Целият процес ще протича на местната база. Седмица преди пролетния дял от първенството, Спартак II ще изиграе отложения си двубой от 17-ия кръг срещу СФК Светкавица 2014 в Търговище.

Програмата за мачовете:

17 януари: Спартак II (Варна) – Черноморец II (Бургас) 

21 януари: Спартак II (Варна) – Черноморец (Балчик) 

25-26 януари: Спартак II (Варна) – Олимпик (Варна) 

31 януари: Спартак II (Варна) – Аксаково 

7 февруари: Спартак II (Варна) – Волов-Шумен 2007

Североизточна Трета лига – XVII кръг – 7 февруари 2026 г., събота, 14:00 ч:

СФК Светкавица 2014 (Търговище) - Спартак II (Варна)

