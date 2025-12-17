Във Фратрия II уточниха всичко

На 5 януари следващата година, втория отбор на Фратрия (Варна) започва подготовка за пролетния полусезон на Североизточната Трета лига. В края на първата седмица ще се проведе двустранна игра. После започват приятелските срещи. Почти всички ще се проведат в Суворово.
Програмата за контролите:
17 януари: Фратрия II (Варна) - Аксаково (Аксаково)
24 януари в Констанца: Фарул U19 (Констанца, Румъния) – Фратрия II (Варна)
31 януари: Фратрия II (Варна) - Бенковски (Исперих)
7 февруари: Фратрия II (Варна) - Ботев (Нови пазар)
14 февруари: Фратрия II (Варна) - Черно море II (Варна)