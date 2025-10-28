Петър Ванков: От мача с Ботев (Пловдив) само можем да спечелим

Днес, Спартак (Плевен) приема Ботев (Пловдив). Срещата е от 1/16 финалите на турнира за купата на България.

„Настроението е приповдигнато. След продължителна пауза, в Плевен отново ще гостува отбор от елита на българския футбол. За съжаление, мача ще се играе в делничен ден и доста хора няма да имат възможност да го наблюдават от трибуните. Респект и уважение към съперника. Спартак само може да спечели от въпросния двубой. Шанс за младите ни футболисти да усетят тръпката от надиграване с толкова именит противник. Разбира се, не сме се предали. Ще излезем да играем според възможностите си, с надеждата за краен успех“, коментира пред Sportal.bg Петър Ванков, пом.треньор на плевенчани.