Фратрия се залепи на точка зад Дунав след труден домакински успех

Отборът на Фратрия спечели срещу Спартак Плевен с 1:0 на стадион " Спартак " във Варна и се утвърди на второ място във Втора Лига.



Още от самото начало тимът от Бенковски наложи превъзходство, но в 6-ата минута гостите пропуснаха да поведат след светкавична атака отляво. Вратарят на домакините Игор Мостовей се справи блестящо в ситуацията. В 10-ата минута след центриране отляво с невероятна задна ножица Преслав Антонов от Спартак (Плевен) можеше да открие резултата.

При следващата атака на домакините в 14-ата минута Илиян Капитанов откри резултата чрез удар по земя от границата на малкия пеналт в близкия ъгъл.

Последваха още няколко добри атаки на Фратрия, които можеха да завършат с гол, но последна преграда бе и вратарят на гостите Иларион Тухай. В 70-ата минута топовен изстрел на Румен Руменов бе спасен атрактивно от стража на Спартак.

Домакините бяха подкрепени от атрактивна агитка с тромпетисти и тъпан, която създаде настроение с мелодични футболни шлагери.