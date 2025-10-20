Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Фратрия
  3. Фратрия се залепи на точка зад Дунав след труден домакински успех

Фратрия се залепи на точка зад Дунав след труден домакински успех

  • 20 окт 2025 | 20:31
  • 907
  • 1
Фратрия се залепи на точка зад Дунав след труден домакински успех

Отборът на Фратрия спечели срещу Спартак Плевен с 1:0 на стадион " Спартак " във Варна и се утвърди на второ място във Втора Лига.

Още от самото начало тимът от Бенковски наложи превъзходство, но в 6-ата минута гостите пропуснаха да поведат след светкавична атака отляво. Вратарят на домакините Игор Мостовей се справи блестящо в ситуацията. В 10-ата минута след центриране отляво с невероятна задна ножица Преслав Антонов от Спартак (Плевен) можеше да открие резултата.

При следващата атака на домакините в 14-ата минута Илиян Капитанов откри резултата чрез удар по земя от границата на малкия пеналт в близкия ъгъл.

Последваха още няколко добри атаки на Фратрия, които можеха да завършат с гол, но последна преграда бе и вратарят на гостите Иларион Тухай. В 70-ата минута топовен изстрел на Румен Руменов бе спасен атрактивно от стража на Спартак.

Домакините бяха подкрепени от атрактивна агитка с тромпетисти и тъпан, която създаде настроение с мелодични футболни шлагери.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Без контузени в ЦСКА

Без контузени в ЦСКА

  • 20 окт 2025 | 15:24
  • 982
  • 1
Улица ще носи името на легендата Сашо Паргов

Улица ще носи името на легендата Сашо Паргов

  • 20 окт 2025 | 13:25
  • 979
  • 6
Национал с тежка контузия

Национал с тежка контузия

  • 20 окт 2025 | 13:07
  • 19852
  • 2
Левски прие поканата на Георги Иванов - срещата е утре по обед

Левски прие поканата на Георги Иванов - срещата е утре по обед

  • 20 окт 2025 | 12:44
  • 25621
  • 34
Бивш шеф на БФС с важна роля на Мондиала за младежи

Бивш шеф на БФС с важна роля на Мондиала за младежи

  • 20 окт 2025 | 11:58
  • 3189
  • 2
Цветомир Найденов: Не лягам никога, затова не си приличаме с Левски

Цветомир Найденов: Не лягам никога, затова не си приличаме с Левски

  • 20 окт 2025 | 11:09
  • 18941
  • 49
Виж всички

Водещи Новини

Официално: Херо е новият треньор на Ботев (Пд), "канарчетата" казаха защо ще дойде след месец

Официално: Херо е новият треньор на Ботев (Пд), "канарчетата" казаха защо ще дойде след месец

  • 20 окт 2025 | 19:54
  • 8744
  • 21
Берое 1:1 Монтана, Вълшебния мустак вкара и напусна контузен

Берое 1:1 Монтана, Вълшебния мустак вкара и напусна контузен

  • 20 окт 2025 | 21:00
  • 9908
  • 7
Септември изненада Арда в Кърджали, гостите отмъкнаха успеха чрез прелюбопитна дузпа, чуха се призиви за оставка

Септември изненада Арда в Кърджали, гостите отмъкнаха успеха чрез прелюбопитна дузпа, чуха се призиви за оставка

  • 20 окт 2025 | 19:30
  • 16898
  • 15
Стефан Ботев се срещна с агента на Карлос Насар - разговорите са положителни

Стефан Ботев се срещна с агента на Карлос Насар - разговорите са положителни

  • 20 окт 2025 | 17:23
  • 16367
  • 18
Левски прие поканата на Георги Иванов - срещата е утре по обед

Левски прие поканата на Георги Иванов - срещата е утре по обед

  • 20 окт 2025 | 12:44
  • 25621
  • 34
Клоп за евентуално завръщане в Ливърпул: Възможно е

Клоп за евентуално завръщане в Ливърпул: Възможно е

  • 20 окт 2025 | 12:45
  • 27567
  • 20