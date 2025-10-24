Много важна победа за Янтра

Отборът на Янтра (Габрово) постигна драматична и изключително важна победа с 2:1 над Спартак (Плевен) в сблъсък от 13-ия кръг на Втора професионална лига.

Домакините стигнаха до аванс в резултата, когато Петър Господинов се разписа след само 3 минути игра.



Опитният халф Мартин Райнов изравни в 76-ата минута, а секунди преди края Георги Димитров донесе важните три точки за тима от Габрово.



По този начин Янтра се доближи на точка от Дунав, като "драконите" имат и мач по-малко.