Билети по 5 лева за феновете на Ботев (Пловдив) в Плевен

Ботев (Пловдив) гостува на Спартак (Плевен) в среща от 1/16-финалите на Sesame Купа на България. Двубоят е във вторник (28.10) от 12:45 часа на градския стадион в Плевен. Билетите за "жълто-черните" фенове ще са на цена от 5 лева и ще се продават на касата пред гостуващия сектор.

Двубоят ще бъде ръководен от главния съдия Михаел Павлов, с помощници Александър Апостолов и Никифор Велков. В класирането на Втора лига отборът на Спартак е на 16-о място с актив от 9 точки.