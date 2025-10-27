Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Ботев (Пловдив)
  3. Билети по 5 лева за феновете на Ботев (Пловдив) в Плевен

Билети по 5 лева за феновете на Ботев (Пловдив) в Плевен

  • 27 окт 2025 | 13:48
  • 187
  • 0
Билети по 5 лева за феновете на Ботев (Пловдив) в Плевен

Ботев (Пловдив) гостува на Спартак (Плевен) в среща от 1/16-финалите на Sesame Купа на България. Двубоят е във вторник (28.10) от 12:45 часа на градския стадион в Плевен. Билетите за "жълто-черните" фенове ще са на цена от 5 лева и ще се продават на касата пред гостуващия сектор.

ФИФА забрани трансферите на Ботев (Пд)! Клубът ще съди Зингаревич и трима бивши директори
ФИФА забрани трансферите на Ботев (Пд)! Клубът ще съди Зингаревич и трима бивши директори

Двубоят ще бъде ръководен от главния съдия Михаел Павлов, с помощници Александър Апостолов и Никифор Велков. В класирането на Втора лига отборът на Спартак е на 16-о място с актив от 9 точки.

