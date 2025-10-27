Популярни
Сари, изненадан от двама от своите при успеха над Юве

  • 27 окт 2025 | 01:24
  • 149
  • 0

Маурицио Сари признава, че е бил изненадан от нивото на представяне на Тома Башич и Густав Исаксен при победата на Лацио срещу Ювентус с 2:1, но и подчерта, че "орлите" вървят в правилната посока от известно време.

„Страдахме, но не чак толкова. Играхме със саможертва, но и с качество. Щастлив съм за играчите и за нашите фенове“, заяви Сари след края на мача.

Лацио задълбочи още повече кризата в Ювентус
Лацио задълбочи още повече кризата в Ювентус

Башич беше изваден от състава на Лацио в началото на сезона и поставен в трансферния списък, но бе върнат в отбора само заради кризата с контузени играчи и бързо се превърна в ключова фигура в халфовата линия.

„Той се беше поизгубил и беше извън списъка, но имахме нужда от него и той се справи наистина добре, когато му се наложи. Мисля, че наистина израсна по отношение на характера и в момента ни помага много. Всички му благодарим за това“, отбеляза Сари.

Това беше първият му мач като титуляр за сезона и бе високо оценен на Ботуша.

„По време на тренировките се виждаше, че подобрява физическата си форма, но честно казано, не до такава степен. Неговото представяне днес беше изненада и за нас“, призна Сари.

Лацио вече е в серия от четири мача без загуба, след като победи Дженоа и Ювентус, а междувременно записа равенства с Торино и Аталанта. Сега „орлите“ са само на една точка зад Ювентус в класирането на Серия А и им предстои междинен кръг срещу Пиза.

„При средно по седем липсващи играчи на мач, събрахме осем точки в четири двубоя, така че отборът се справя добре от месец, не само тази вечер“, настоя треньорът.

Накрая Сари отговори и на въпрос относно срещата му с президента на клуба Клаудио Лотито и спортния директор Анджело Мария Фабиани през седмицата.

„Нямам проблеми с президента или със спортния директор. Ако е написано нещо друго, това са фалшиви новини. Беше напълно нормална среща.“

