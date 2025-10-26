Популярни
Макларън: Няма проблем с колата на Пиастри

  • 26 окт 2025 | 18:22
  • 174
  • 0

От Макларън бързо потушиха слуховете, че изоставането на Оскар Пиастри в Мексико спрямо съотборника му Ландо Норис, който вчера спечели квалификацията, а австралиецът остана едва 8-и.

Пиастри обясни, че няма обяснение за тази разлика и изоставането с 0,6 секунди от Ландо и дори допълни, че за него това е мистерия.

Тим шефът на Макларън Андреа Стела побърза да отхвърли предположенията, че в колата на Пиастри има някакви технически проблеми, които да са дръпнали назад лидера в световния шампионат.

„Всички доказателства, всяко едно парченце информация, всички данни, с които разполагаме ни казват, че няма проблем с колата – обясни Стела в Мексико Сити. – Няма причина да подозираме, че това е причината Оскар да е по-назад.“

Стела допълни, че в Макларън не планират смяна на шасито на Пиастри пред Гран При на Сао Паоло.

„Знам, че смяната на шаситата е интересна тема в историята на Формула 1 – заяви италианецът. – Но аз предпочитам вместо да сменяме шасито, да сменим отделни компоненти като пода, предното крило.

„В Мексико Сити условията са уникални, но когато се адаптираш към тях, то започваш да печелиш време във всеки един завой. Проблемите на Оскар нямат връзка с колата и съм сигурен, че той ще се възползва от това, което е научил.“

