Ботас обясни, че Сайнц е провалил завръщането му в Уилямс

Резервният пилот на Мерцедес Валтери Ботас разкри, че завръщането му като титуляр в Уилямс е било провалено от идването на Карлос Сайнц в тима. Догодина Ботас ще е титуляр в Кадилак, а Сайнц загуби мястото си във Ферари в края на 2024, като още от началото на кампанията стана ясно, че той ще бъде сменен от Люис Хамилтън.

Ботас кара до края на 2024 за Заубер, но тимът не му предложи нов договор, а финландецът дебютира във Формула 1 през 2013 точно с Уилямс.

„Бях близко до подписването на договор с Уилямс за тази година – заяви Ботас пред Motorsport Week. – Но точно когато вече държах в ръце готовия договор се появи Карлос Сайнц. Това е Формула 1.

„Сигурен съм, че Уилямс е на прав път, тимът прогресира. Резултатите в отделните уикенди варират, но ако се върнем няколко години назад и си спомним на какво ниво се представяше Уилямс, то сега определено има прогрес.

„Тимът има стабилен собственик – инвестиционната група Дорилтън, а Джеймс Ваулс прилага на практика всичко, което е научил през годините в Мерцедес и развитието на тима върви добре.“

