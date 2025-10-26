Хамилтън: Ще атакувам, нямам какво да губя

7-кратният световен шампион Люис Хамилтън обеща агресия и битка за стартиращите пред него в Гран При на Мексико Сити Ландо Норис и Шарл Леклер.
Люис записа най-добрата си квалификация за годината в Мексико, като завърши на по-малко от една десета зад съотборника си Леклер, а Ферари демонстрира отлично темпо на „Братя Родригес“ – трасето, на което Скудерията записа последната си победа.
„Определено смятам да атакувам на старта – обясни Хамилтън. – Нямам какво да губя, но той – Ландо, има. Ще сме агресивни, сигурен съм в това и се надявам, че ще сме достатъчно близо до Макларън, за да стане хубава битка.
„Искаше ми се по-рано през годината да стигнем до челото, но истината е, че продължаваме да подобряваме представянето си. Темпото ни тук е добро през целия уикенд и не съм разочарован, че не се преборих за първото място в квалификацията.
„Най-накрая мога да кажа, че се разбираме добре с инженерите, но това ми отне почти цяла година – допълни Хамилтън. – Вече можем да постигаме по-добро представяне.“
Снимки: Gettyimages