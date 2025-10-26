Популярни
Алонсо очаква инциденти веднага след старта

  • 26 окт 2025 | 17:24
Двукратният световен шампион Фернандо Алонсо ще стартира от 14-о място в Гран При на Мексико Сити, като той ще е веднага зад наказания Карлос Сайнц с Уилямс.

„Не очаквам някакво чудо, след което да съм много по-бърз в състезанието – обясни Алонсо. – Но винаги в първия завой се случва нещо и трябва да съм готов да се възползвам от това. Ако стане авария или нещо подобно, то трябва да спечеля позиции и да стигна до топ 10.“

Алонсо не успя да работи с меките сликове в третата свободна тренировка, тъй като екипът му допусна грешка при настройването сходимостта на предните колела, а след това почти цялото време от сесията отиде за коригиране на проблема.

Точно заради липсата на обиколки с меките гуми Алонсо не беше достатъчно добре подготвен за квалификацията и не стигна до топ 10.

