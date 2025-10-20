Дучето "чукна" 60

Един от известните привърженици на ЦСКА и бивш тартор на сектор "Г" Димитър Ангелов – Дучето навършва 60 години днес. Фенът на "армейците" е роден на 20 октомври 1965 г. в София, като израства в столичния квартал "Изток". Първият му мач на любимия отбор е в началото на 70-те години срещу Славия на стадион "Васил Левски".

В края на миналия век Дучето става шеф на фенклуба на футболния гранд, като остава на тази длъжност близо 15 г. По негово време са открити десетки фенклубове на ЦСКА в страната и чужбина, а Северната трибуна започва да прави мащабни хореографии. В този период е и големият червен десант в Истанбул, когато около 7000 запалянковци на "армейците" присъстват на трибуните на "Ататюрк" за мача с Галатасарай през 2003 г.