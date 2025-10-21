ЦСКА възнамерява да назначи главен методист

Ръководството на ЦСКА възнамерява да назначи главен методист, който да оглави детско-юношеската школа на клуба. В момента тази роля се изпълнява от директора на ДЮШ. В последните две години това бе Костадин Ангелов, но след неговото уволнение временно на поста застана координаторът Петър Занев.



Шефовете на "червените" са концентрирали усилията си в намирането на специалист, който да въведе цялостната методика в академията, докато директорът на ДЮШ вече ще се занимава повече с административна дейност. Не е изключено Занев да остане за постоянно на тази позиция, съобщи "Тема спорт".

Клубът има големи амбиции за развитието на школата си и вече започна изграждането на чисто нова модерна база, която ще се намира в близост до летището.



Планът е до две години юношите изцяло да се преместят в този комплекс, който да разполага и с пансион за децата от провинцията. Има голяма вероятност "червените" да се обърнат към методист от чужбина, който да се занимава с тези процеси.