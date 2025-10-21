Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА
  3. ЦСКА възнамерява да назначи главен методист

ЦСКА възнамерява да назначи главен методист

  • 21 окт 2025 | 10:06
  • 883
  • 0
Слушай на живо
Слушай на живо: ЦСКА - Берое

Ръководството на ЦСКА възнамерява да назначи главен методист, който да оглави детско-юношеската школа на клуба. В момента тази роля се изпълнява от директора на ДЮШ. В последните две години това бе Костадин Ангелов, но след неговото уволнение временно на поста застана координаторът Петър Занев.

Шефовете на "червените" са концентрирали усилията си в намирането на специалист, който да въведе цялостната методика в академията, докато директорът на ДЮШ вече ще се занимава повече с административна дейност. Не е изключено Занев да остане за постоянно на тази позиция, съобщи "Тема спорт".

Официално: ЦСКА представи Занев, ето каква е длъжността му
Официално: ЦСКА представи Занев, ето каква е длъжността му

Клубът има големи амбиции за развитието на школата си и вече започна изграждането на чисто нова модерна база, която ще се намира в близост до летището.

Планът е до две години юношите изцяло да се преместят в този комплекс, който да разполага и с пансион за децата от провинцията. Има голяма вероятност "червените" да се обърнат към методист от чужбина, който да се занимава с тези процеси.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Иван Станчев: Очаквам хубав мач

Иван Станчев: Очаквам хубав мач

  • 21 окт 2025 | 10:02
  • 403
  • 0
Димитър Дерменджиев: Ямбол е в подем, а ние колебливи

Димитър Дерменджиев: Ямбол е в подем, а ние колебливи

  • 21 окт 2025 | 09:59
  • 308
  • 0
Димчо Ненов: Да продължим по същия начин

Димчо Ненов: Да продължим по същия начин

  • 21 окт 2025 | 09:56
  • 346
  • 0
Живко Желев: В подем са

Живко Желев: В подем са

  • 21 окт 2025 | 09:53
  • 335
  • 0
В Добрич ще се радват на осветление през пролетта

В Добрич ще се радват на осветление през пролетта

  • 21 окт 2025 | 09:53
  • 338
  • 0
Димитър Иванов: Мирчев сглоби боеспособен отбор

Димитър Иванов: Мирчев сглоби боеспособен отбор

  • 21 окт 2025 | 09:51
  • 360
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Започна срещата в Бояна между БФС и Левски! Сираков, Боримиров и Вуцов са там

Започна срещата в Бояна между БФС и Левски! Сираков, Боримиров и Вуцов са там

  • 21 окт 2025 | 10:43
  • 1962
  • 7
Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 21 окт 2025 | 08:00
  • 456860
  • 16
Фантастичен Алекс Николов с 30 точки и MVP, Лубе взе "българското" дерби срещу Гротадзолина на старта

Фантастичен Алекс Николов с 30 точки и MVP, Лубе взе "българското" дерби срещу Гротадзолина на старта

  • 20 окт 2025 | 23:34
  • 30230
  • 10
Шампионската лига се завръща ударно

Шампионската лига се завръща ударно

  • 21 окт 2025 | 05:01
  • 6599
  • 2
Летящият Арсенал срещу непримиримия Атлетико Мадрид в грандиозен сблъсък в ШЛ

Летящият Арсенал срещу непримиримия Атлетико Мадрид в грандиозен сблъсък в ШЛ

  • 21 окт 2025 | 06:32
  • 2847
  • 4
Барселона ще търси задължителен успех над Олимпиакос

Барселона ще търси задължителен успех над Олимпиакос

  • 21 окт 2025 | 05:28
  • 3800
  • 8