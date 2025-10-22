Пифа: Не съм впечатлен от играта на ЦСКА в Добрич

Слушай на живо: ЦСКА - Берое

Бившият вратар на ЦСКА Ивайло Петров сподели, че не е видял надграждане в играта на "армейците" при победата над Добруджа с 1:0 в Добрич. Пифа е на мнение, че фактор за представянето им е напрежението, което все още витае в отбора.

ЦСКА пусна билетите за мача с Берое, гостите могат да купуват единствено онлайн

"Честно казано, не съм впечатлен от играта на отбора. Да, ЦСКА победи, но не убеди. За момента не забелязвам надграждането, което всички искаме. То рано или късно ще дойде и нещата ще се подредят, но явно ще отнеме време. На този етап може би и напрежението се е отразило. В крайна сметка най-важна е победата и трите точки. ЦСКА имаше нужда от този успех и силно се надявам занапред да продължи в този дух. Сега вече ми се иска да видим отбора по-спокоен и да печелим по-убедително.

Да, сега предстои пореден важен тест и той е с Берое. Те със сигурност ще искат да вземат нещо в София. На ЦСКА всеки един мач му е важен. Без значение срещу кой отбор е. Всеки един тим се хвърля срещу ЦСКА и се опитва да открадне нещо. Всичко опира до психиката на футболистите и до настройката им за дадена среща. С Берое и Монтана очаквам победи, за да може да влезем в дербито с Левски с по-високо самочувствие. В следващите два мача за първенството победите са задължителни", каза Петров пред "Мач Телеграф".