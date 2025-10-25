Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Ръсел се цели в силно представяне в квалификацията

Ръсел се цели в силно представяне в квалификацията

  • 25 окт 2025 | 18:19
  • 96
  • 0

Пилотът на Мерцедес Джордж Ръсел заяви, че очаква оспорвана квалификация за Гран При на Мексико Сити, в която разликите между пилотите на четирите големи отбора ще са малки: Макларън, Ред Бул, Мерцедес и Ферари.

Вчера пилотите на Макларън подсказаха, че може да имат отлично състезателно темпо, но пък не са печелили квалификация в последните 4 кръга и Ръсел смята да използва точно това.

Защо пилотите на Макларън трябва да са все по-бързи в Мексико
Защо пилотите на Макларън трябва да са все по-бързи в Мексико

„Мисля, че ще сме добре в квалификацията, в една обиколка имаме темпо – обясни Ръсел, който вчера изгледа първата свободна тренировка от трибуните. – Ландо Норис изглеждаше много бърз в дълга серия обиколки, което не е изненада при Макларън.

„Но тук квалификацията е много важна, така че всички се целят в тази сесия и да видим какво можем да направим, но разликите между първите осем коли ще са малки.

В Ред Бул преследват по-висока скорост на правите
В Ред Бул преследват по-висока скорост на правите

„Това е третото най-късо трасе в календара и трафикът ще е сериозен проблем, особено последният сектор, където скоростта е много ниска, завоите са тесни и бавни.

„В първите две части на квалификацията трафикът ще е проблем, но това важи за всички. По-бавните коли ще използват два или три комплекта нови гуми, разликите ще са малки и ще е оспорвано.“

На Пато О‘Уорд му стана лошо, след като кара колата на Макларън
На Пато О‘Уорд му стана лошо, след като кара колата на Макларън
 Програма на уикенда за Гран При на Мексико Сити във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Мексико Сити във Формула 1
Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Преди 28 години Вилньов, Шумахер и Френцен бяха неразделими на "Херес"

Преди 28 години Вилньов, Шумахер и Френцен бяха неразделими на "Херес"

  • 25 окт 2025 | 15:52
  • 690
  • 0
Любо Руйков за пътя към Формула 4

Любо Руйков за пътя към Формула 4

  • 25 окт 2025 | 15:47
  • 3497
  • 0
Перес: Няма пилот, който да оцелее срещу Макс в Ред Бул

Перес: Няма пилот, който да оцелее срещу Макс в Ред Бул

  • 25 окт 2025 | 15:02
  • 1357
  • 0
Защо пилотите на Макларън трябва да са все по-бързи в Мексико

Защо пилотите на Макларън трябва да са все по-бързи в Мексико

  • 25 окт 2025 | 14:30
  • 4038
  • 1
Кими Антонели: Най-добрият ми петък от много време насам

Кими Антонели: Най-добрият ми петък от много време насам

  • 25 окт 2025 | 14:29
  • 606
  • 0
Андреа Стела: Ред Бул може да имат проблеми през 2026

Андреа Стела: Ред Бул може да имат проблеми през 2026

  • 25 окт 2025 | 14:00
  • 1179
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Левски 2:0 Добруджа, втори гол на Евертон Бала

Левски 2:0 Добруджа, втори гол на Евертон Бала

  • 25 окт 2025 | 18:22
  • 25051
  • 40
В мач без "съдийско клане": Черно море изпусна Славия в София

В мач без "съдийско клане": Черно море изпусна Славия в София

  • 25 окт 2025 | 17:25
  • 17750
  • 19
Челси 1:1 Съндърланд, Исидор изравни

Челси 1:1 Съндърланд, Исидор изравни

  • 25 окт 2025 | 16:23
  • 4502
  • 5
Съставите на Наполи и Интер, няколко промени на Конте, титулярите се завръщат за “нерадзурите”

Съставите на Наполи и Интер, няколко промени на Конте, титулярите се завръщат за “нерадзурите”

  • 25 окт 2025 | 18:19
  • 400
  • 0
Изиграха се четири нови мача във Втора лига

Изиграха се четири нови мача във Втора лига

  • 25 окт 2025 | 17:28
  • 37285
  • 14
Божидар Саръбоюков пред Sportal.bg: Надявам се да взема наградата

Божидар Саръбоюков пред Sportal.bg: Надявам се да взема наградата

  • 25 окт 2025 | 14:36
  • 7565
  • 1