Ръсел се цели в силно представяне в квалификацията

Пилотът на Мерцедес Джордж Ръсел заяви, че очаква оспорвана квалификация за Гран При на Мексико Сити, в която разликите между пилотите на четирите големи отбора ще са малки: Макларън, Ред Бул, Мерцедес и Ферари.

Вчера пилотите на Макларън подсказаха, че може да имат отлично състезателно темпо, но пък не са печелили квалификация в последните 4 кръга и Ръсел смята да използва точно това.

„Мисля, че ще сме добре в квалификацията, в една обиколка имаме темпо – обясни Ръсел, който вчера изгледа първата свободна тренировка от трибуните. – Ландо Норис изглеждаше много бърз в дълга серия обиколки, което не е изненада при Макларън.

„Но тук квалификацията е много важна, така че всички се целят в тази сесия и да видим какво можем да направим, но разликите между първите осем коли ще са малки.

„Това е третото най-късо трасе в календара и трафикът ще е сериозен проблем, особено последният сектор, където скоростта е много ниска, завоите са тесни и бавни.

„В първите две части на квалификацията трафикът ще е проблем, но това важи за всички. По-бавните коли ще използват два или три комплекта нови гуми, разликите ще са малки и ще е оспорвано.“

