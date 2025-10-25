В Ред Бул преследват по-висока скорост на правите

Гран При на Мексико Сити ще е следващият важен тест за промените по колата на Ред Бул, като за тази надпревара тимът отново е подготвил нова версия на пода. Дали обаче RB21 ще е достатъчно бърз срещу болидите на Макларън, които се очаква да се чувстват отлично на бавните и средно бързи завои на „Братя Родригес“?

След работата в петъчните тренировки, където Макс Верстапен успя да оглави класирането във втората сесия и рекордното постижение във втория сектор на пистата, се предполага, че в Ред Бул отново ще заложат на максималното използване на силните страни на RB21 - високата скорост на правите и поведението на колата в бързите завои.

За по-високата скорост на правите се очаква решаваща роля да има една особеност на задвижващата система на Хонда – по-голямото турбо, което позволява събирането на по-голямо количество изгорели газове, оттам повече мощност за компресора, за да се нагнети повече въздух и от това идва по-голямата мощност на двигателя с вътрешно горене. Оптималното изпълнение на този процес е много важно в разредения въздух в Мексико Сити, където турбо моторите изпитват дефицит на кислород и оттам на мощност.

Ред Бул и Макс Верстапен винаги са били много силни в Мексико, но сега е още по-важно световният шампион да е силен в квалификацията, за да има най-голям шанс да демонстрира състезателното си темпо в чист въздух начело на колоната.

